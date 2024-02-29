Borusan’ın hedefi 200 yıllık şirket olmak

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, “Temel işlerimizi dönüştürmek ve geliştirmeye odaklanıyoruz. Hedefimiz, çağın gereksinimlerine uyarlanmış güçlü ve sağlıklı temel portföyümüz ile dirençli ve sürdürülebilir bir şirket olmak” diyor.

Borusan, 1944’te çıktığı yolculukta bugün “Biz Aslında Daha Yeni Başladık” diyerek 80. yılını kutluyor. 200 yıllık şirket olma hedefine ilerleyen Borusan, sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre ederek, faaliyet gösterdiği her alanda fayda odaklı projeler geliştiriyor.

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, “2023 yılı en iyi yılımızdı. Seneyi 182 milyar TL ciro ile kapattık. Bu, 106 milyar TL ciro ile kapatılan 2022’ye göre TL bazında yüzde 73, dolar bazında yüzde 20 büyüme anlamına geliyor” derken, Borusan Grup’un 2026 yılı sonuna kadar 63 milyar TL tutarında bir yatırım planı olduğunu söylüyor.

Bu plan doğrultusunda; üretime 31,2 milyar TL, otomotive 10,9 milyar TL, enerji sektörüne 9,5 milyar TL, makine ve güç sistemlerine 6,1 milyar TL, lojistik sektörüne ise 5,3 milyar TL yatırım yapılması hedefleniyor.

Kafadar, “2023 yılında önemli atılımlar gerçekleştirdik ve 6 milyar TL’lik bir yatırım yaptık. Bu stratejik plan döneminin ilk yılı olan 2024’te, 2023’te yapılan yatırımların 2 katı tutarına yatırım yapılacak. Yatırımı seviyoruz. Yatırım istihdam demek. Yatırımlarımızın tamamını Türkiye’ye yapıyoruz” diye ekliyor.

Yatırımla büyümek kadar, verimliliğin de önemine dikkat çekiyor Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar ve şu yorumları yapıyor: “Temel işlerimizi dönüştürmek ve geliştirmeye odaklanıyoruz. Hedefimiz, çağın gereksinimlerine uyarlanmış güçlü ve sağlıklı temel portföyümüz ile dirençli ve sürdürülebilir bir şirket olmak. Temel işlerimizdeki güçlü yetkinliklerimizi kullanarak Borusan’ı geleceğe hazırlayacak cazip büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz.”

Otomotiv ve enerji iki önemli büyüme alanı

Kafadar, otomotiv ve enerjiyi iki önemli büyüme alanı olarak konumluyor. Yeni teknolojilerle geliştirilen bu alanlar, Grup bünyesinde “yakın işler” olarak değerlendiriliyor. Kafadar bu alanlardaki çalışmalarını şöyle anlatıyor: “Bu yıl ‘çok markalı’ kullanılmış oto, servis ve otomotiv müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri tek bir platform üzerinden sunmayı hedefleyen yeni nesil otomotiv perakendeciliği iş modeli ‘Borusan Next’in ilk adımlarını attık. Kullanılmış oto alanında çoklu marka servis ağını da ekleyerek kapsamın genişletilmesini hedefliyoruz. Aynı zamanda otomotiv yedek parça sektöründe faaliyet gösteren ‘Parçapazarı’ şirketimizde işi büyütmek için çalışmalar sürüyor. Enerji alanında ise, geçen yıl elektrikli şarj istasyonları işine girdik. Müşteriye sadece dijital kanaldan aplikasyondan ulaşılan, ödemenin dijital yapıldığı, istasyonlara uzaktan bakım yapılan, 7/24 enerji ağının ve verimliliğin yönetildiği dijital bir iş modeli üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’nin en yaygın ağına sahip Petrol Ofisi ile iş birliği yaptık. Önümüzdeki dönemde elektrikli şarj istasyon ağları yatırımlarına devam edeceğiz. 7 bin şarj noktasına ulaşılmayı hedefliyoruz. 2030’a kadar yapılacak 11,5 milyar TL’lik yatırım ile bu sektörde hızlı şarj ağına sahip, etkin işletmecilerden bir olmayı hedefliyoruz.”

Sürdürülebilirlikten ilham alan yeni işlere 20 milyon dolar fon

Erkan Kafadar’ın dikkat çektiği önemli bir diğer konu ise, Borusan’ı 200 yıl sonrasına taşıyacak, sürdürülebilirlikten ilham alan yeni işlerin portföye eklenme hedefi. Bu kapsamda, yenilikçi girişimlerle değer yaratılacak, sürdürülebilirlikten doğan yeni iş fırsatları, fark yaratacak endüstriyel işlere odaklanılacak. Kafadar, bu amaç doğrultusunda kurulan Borusan Ventures hakkında şunları söylüyor: “Borusan’da 2014’ten bu yana inovasyona sistematik bir yaklaşım çerçevesinde odaklanılıyor. Bu doğrultuda, 2023’te Borusan Grubu’nda kurumsal girişim sermayesi yapısı kuruldu. Amaç; mobilite, lojistik ve enerji alanlarında büyük pazarlar olan ABD ve Avrupa’daki girişimleri yakından takip etmek ve bunlara yatırımlar gerçekleştirmek. Hedef; yüzde 70 ABD’de ve yüzde 30 Avrupa’da olmak üzere, 20 milyon dolar fon ile 4 yılda 20’ye yakın erken aşama girişime yatırım yapmak.”

Bu arada Borusan Ventures, ilk yatırımını Almanya merkezli bir girişime gerçekleştirmiş. Otomobillerden aldığı canlı sensör datalarını kendi yapay zeka modellemelerini de kullanarak işleyen girişim, bu sayede otomobillerdeki her türlü arızanın uzaktan tespitini ve bakımını sağlıyor.

Ülkemizin rüzgar enerji üretiminin yaklaşık yüzde 6’sını karşılayacak

“Düşük karbonlu üretim, yeşil dönüşüm ve CBAM gibi karbon fiyatlandırma mekanizmalarına uyumlanmak için üretim süreçlerimizde temiz enerji teknolojilerine geçiş çalışmaları doğrultusunda RES ve GES projelerini hayata geçiriyoruz” diyen Erkan Kafadar, şu bilgileri veriyor: “Borçelik için 14 MW’lık lisanssız RES onay mektubu alındı. Borusan EnBW Enerji ile enerji portföyü; Saros RES yardımcı kaynak Saros GES projesi 94 MW, Balabanlı RES 36 MW ve Pelit RES 80 MW ile toplamda 210 MW büyüyor. Bu yatırım ile Saros tesisi, Türkiye’nin en büyük RES-GES hibrit tesislerinden biri olacak. Şirket, bu yatırımlar sonucunda, ülkemiz rüzgar enerji üretiminin yaklaşık yüzde 6’sını karşılar hale gelecek. Buna ek olarak geliştirme fazındaki 400 MW’lık depolamalı RES projeleri ile 1335 MW’lık portföy büyüklüğüne erişilecek.”

YETENEK, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Borusan Grup, 200 yıllık bir Grup olma yolculuğunda 3 kaldıraca odaklanıyor. Bunlar; yetenek, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik. İşveren markasını güçlendirecek, yetenekleri Borusan’a çekecek ve bağlılıklarını artıracak uygulamaları hayata geçiren şirket, bu kapsamda son 2 yıldır kültürel bir dönüşüm yolculuğuna odaklanmış durumda. BorusanX projesi, çalışma kültürünü, değişen dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Şirket, dijital dönüşüm kapsamında her şirketin ihtiyaçlarına, stratejik hedeflerine ve problemlerine göre şekillenen farklı gündemler belirliyor ve iş modellerini yeniden tasarlıyor. “i3” olarak adlandırdığı iklim, insan ve inovasyon stratejisi doğrultusunda ise, sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre ederek, yarattığı faydayı sistematik hale getirmeyi hedefliyor.

Borusan Grubu Sürdürülebilirlik Yönetişim Modeli bu çalışmalara rehberlik ediyor. Temel bileşenler içinde yer alan tematik kurullar, hedef ve aksiyonlarla ilgili çalışmalar yürütüyor. Bu gruplar arasında İSG, Yetenek, Borusan Eşittir, Sürdürebilir Finansman, AB Yeşil Mutabakatı ve Karbonsuzlaşma, Döngüsel Ekonomi, İnovasyon bulunuyor. Borusan Grup, bugüne kadar sürdürülebilirlikle bağlantılı toplam 890 milyon dolarlık finansman kaynağına erişim sağladı. Grup, tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini sağlamak için de Mart 2023’te Sürdürülebilir Satın Alma politikasını yayınladı.