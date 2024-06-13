Bulgari, 10 yıl İstanbul’a baktı, Türkiye’ye Akdeniz’in mücevheri Bodrum’dan girdi

Bulgari Grup Başkanvekili ve Bulgari Hotels Kurucusu Silvio Ursini ile yolumuz 2022 yılı Aralık ayı başlarında Dubai’deki Bulgari Hotel’de kesişti. 4-5 meslektaşımla birlikte bir iş davetiyle Dubai’deydik, Cengiz Holding’in Bodrum projesiyle ilgilendiklerini duyduğumuz için fırsatı yakalamışken Ursini ile sohbet ettik.

Silvio Ursini, Bulgari Hotels’in bir halkasının da Türkiye’de olması konusunda çok istekliydi:

- Aslında Türkiye’de kök salma arayışımız, ilk otelimizi İstanbul’da açma planımız için 10 yılı aşkın süredir yer arıyoruz. Ancak, Bulgari’ye uyacak yer kuramadık. Cengiz Holding’in Bodrum’daki yeri çok iyi. Anlaşırsak o projeyi Bulgari Hotels zincirine eklemek istiyoruz.

Ursini, sohbetin sonunda rica etti:

- Cengiz Holding’le henüz anlaşma imzalamış değiliz. O nedenle şimdilik projeye ilgimizden resmi olarak söz etmezseniz iyi olur. Anlaşmayı imzalayıp anons ettikten sonra isterseniz yazabilirsiniz.

Ursini ile bu yılın Nisan ayı sonlarında 4-5 meslektaşımla birlikte İstanbul’da buluştuk:

- Cengiz Holding’in Bodrum Türkbükü-Gölköy’de 60 hektarlık yarımadada hayata geçirdiği projeyi Bulgari Hotels zincirinin 12’nci halkası yapmaya çok yaklaştık.

Bulgari’nin markasını otele de vermesi konusunda ilk yola Milano’dan çıktığını anımsattı:

- Otel yaratmayı da mücevher tasarımı olarak görüyoruz. Bodrum’da beklentimiz çok yüksek. Akdeniz’in mücevheri olan Bodrum, zengin ve değerli yerel dokusuyla tipik bir turistik bölgenin ötesine geçiyor.

Derken beklediğimiz anlaşma duyurusu önceki gün grubun Roma’dan yayınlanan bülteniyle geldi:

Jewelry of Hospitality koleksiyonunun 12’nci halkası 2026 yılında Bodrum’da açılacak. Bulgari, 2026’da Miami Beach ve Maldivler’de açacağı otellerin yanına Bodrum’u da eklemiş olacak.

Bu anonsun ardından Silvio Ursini ile Dubai ve İstanbul’da yaptığımız sohbet notlarını yazma zamanı geldi:

- 10 yıldan uzun süre İstanbul’da yer arayışımız oldu. Bodrum’da bizim için ideal olan ortamı keşfettik. Koruma altına alınmış bir arkeolojik alanın varlığı, bölgenin tarihi ve kültürel önemini de ortaya koyuyor.

Ursini, anlaşmayı imzalamadan önce Cengiz İnşaat’ın Bodrum’daki şantiyesini birkaç kez ziyaret ettiğini bildirdi:

- Şantiyedeki olağanüstü işçilikten çok etkilendim. Türkiye’de gördüğüm mermer hem kalite, hem güzellik açısından muhteşem. Dünya çapındaki otellerimizde gördüklerimizin çok ötesinde.

Bodrum’la ilgili beklentilerinin çok yüksek olduğunu yineledi:

- Bodrum, sağlam altyapısı, misafirperver havalimanı, güvenli ortamı, sıcak toplumu, büyüleyici denizi ve uzun yazları ile ünlü. Bodrum, zengin ve değerli bir yerel dokuya sahip olmasıyla tipik bir turistik bölgenin ötesine geçiyor.

Bodrum’un “Akdeniz’e ışık saçan bir destinasyon” olduğunu vurguladı:

- Bodrum’daki proje, Akdeniz’deki ilk Bulgari Resort olacak. Bizim için dönüm noktası niteliği taşıyacak.

Bulgari’nin yerel kültürlere ve çevreye saygı duyduğunun altını çizdi:

- Uluslararası tanınırlığı yerel mirasla bütünleştirmeye özen gösteriyoruz. Gittiğimiz bölgelere küresel ilgiyi çekerken, çevre yönetimine ve kültürel bütünlüğün korunmasına bağlı kalmaya dikkat ediyoruz.

Ardından ekledi:

- Organik yerel şaraplardan Osmanlı ve Türk dekoratif vurgularına kadar Bodrum’daki projeye zengin yerel kültürün dokusunu yansıtmayı planlıyoruz.

Bodrum’un tanıtımına 2026’daki açılıştan itibaren odaklanacaklarını kaydetti:

- 2026’daki açılış, Türkiye ve Bodrum’un büyüsünü küresel müşterilerimize tanıtmak açısından dönüm noktası olacak. Açılış, dünyadaki diğer 11 tesisimizde kutlanacak. Küresel marka elçilerimiz Bodrum’un değerini yükseltmek için tüm güçlerini kullanacak.

Bulgari’nin 2026’da devreye girmesiyle küresel lüks turizm markalarının rekabeti daha da kızışacak…

Lükslerin rekabeti Bodrum’un dünya turizm pazarındaki değerini daha da yukarı taşıyacak…

Projede 100 villa var

Bulgari CEO’su Jean-Christophe Babin, Bodrum projesiyle ilgili şu mesajı verdi:

• 10 hektarlık teraslı Akdeniz bahçeleri alanına yayılan tesis, farklı kategorilerde 100 villadan oluşan konut topluluğu ile çevrelenecek.

• Tesiste 84 oda ve süit yer alacak.

• Projede 800 metrekarelik kendi özel plajına ve 25 metrelik havuzuna açılan 5 yatak odalı özel Bulgari Villa, dünya çapında lüks konaklamada fark yaratacak.

Dünya çapında simge olacak, ekonomiye önemli katkı yapacak

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Bulgari ile anlaşmayı imzaladıktan sonra şu noktaların altını çizdi:

• Projemiz sadece Türkiye’de değil, küresel arenada da ultra lüks turizmin simgelerinden biri olacak.

• Ülkemiz genelinde birinci sınıf projelerin yatırımcısı olmaya çaba gösteriyoruz. Bodrum’daki projemiz de ülkemiz turizminin potansiyelini ortaya çıkaran önemli bir destinasyon olacak.

• Projemiz Türkiye ekonomisine önemli katkı yaratacak.

Türkiye, muhteşem İstanbul’a da geleceğiz

Bulgari Grup Başkanvekili ve Bulgari Hotels Kurucusu Silvio Ursini, Bodrum’da Cengiz Holding’in projesine sadece lisansı verip işleten taraf şeklinde girdiklerini belirtip, Türkiye ile ilgili şu yorumu yaptı:

- Ben Türkiye’ye çok optimistik bakıyorum. Türkiye, muhteşem bir ülke. İnsan kaynakları çok değerli. Akdenizli olarak Bodrum’da kendimizi evimizde hissedeceğiz.

İstanbul’la ilgili planlarını sorduk, şu yanıtı verdi:

- İstanbul’da uygun yer arayışımız sürüyor. Eğer Bulgari’ye uyacak yer bulabilirsek İstanbul’a da gelmek istiyoruz.

Ursini, İstanbul’dan Roma’ya uzandı:

- Roma’daki temellerimiz coğrafi olmaktan öte tarihseldir. Roma ve Türkiye, kültür, ticaret ve inovasyonun can damarı olan antik yollarla birbirine bağlanmış, hikayelerle dolu geçmişi paylaşıyor.

Bulgari’nin 140 yıllık mirasla yol aldığını kaydetti:

- Bulgari, 1994 yılında Yunan gümüş ustası Sotirio Bulgari tarafından Roma’da kuruldu. 1970’lerin başında mağazaları İtalya sınırlarını aştı. Avrupa ülkeleri ve ABD’ye yayıldı.

Bulgari’nin 2011 yılında dünyanın önde gelen lüks grubu LVMH Moet

Hennessy Lois Vuitton SA tarafından satın alındığını anımsattı:

- Bulgari, tıpkı mücevherde olduğu gibi dünyanın önde gelen lüks koleksiyonu olmayı hedefleyerek konaklama yatırımına 2004 yılında Milano’da başladı.