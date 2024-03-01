Bursa’da kitap fuarı…

Bursa, benim çocukluk kentlerimden biri; annem ve babamla hemen her yıl mutlaka gidip birkaç gün kaldığımız harika şehir:

Fatih’teki evimize yakın duraktan kalkan 28 numaralı Beşiktaş otobüsünden Eminönü’nde iniş… Galata Köprüsü’ndeki iskeleye yanaşmış Yalova vapuruna (bahçe tipi olanlar: Fenerbahçe, Dolmabahçe, Paşabahçe) biniş… Yalova’da iskelenin yüz metre ötesinde bekleyen Bursa otobüslerine öndekinde yer bulma kaygısı ile koşuş. Yol üstündeki kasabalara uğrayarak saatler süren yolculuk. Çekirge'de otele yerleşme. Şifalı sularla ilk banyo. İlk arınma... Avcumdaki çizgiler gibi sağlam, beynime, hatta olduklarından çok daha sağlam içime yerleşmişler.

Bursa’yı unutmak mümkün mü?

Ancak, hayat geçiyor işte, ipekböcekleri tırtıl, tohumlar meyve oluyor, çocuk Faruk Şüyün de çoktan büyüdü. Bu kente ilk yolculuğumdan bu yana ne kadar çok yeni yıldız keşfedildi, kaç yıldız kaydı gökyüzünü seyrederken merakla beklediğim? Yeni icatlarla, yeni bakterilerle, virüslerle tanıştı insanoğlu. Bursa ise kadim bir kent olarak -çocukluğumdakine artık hiç benzemese, çok değişse de- hep orada…

Yarın sabah 21. Kitap Fuarı için Bursa'da olacak, ilk yılından bu yana gittiğim kitap fuarının salonlarında, standlarda dolaşıp okurlarla, yayıncılarla, yazarlarla görüşeceğim. Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuar, 300’e yakın marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapıyor.

Fırsat bu fırsat Bursa’ya kitap fuarına bir yolculuğa ne dersiniz? Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız günübirlik bile olabilecek seyahatinizde şehri dolaşmak, lezzetlerini tadıp ardından fuardan kitaplar satın alarak dönmek mümkün…

Sabah erken yola çıkıp -kente varmak iki saati bulmuyor- öncelikle Cumalıkızık Köyü’ne uğrarsanız sabah kahvaltısını orada yapabilirsiniz… UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan köyde hayat, yedi asırdır sürüyor…

Cumalıkızık’a 15 dakika mesafedeki şehir merkezine döndüğünüzde Atatürk heykelinin yakınlarında arabanızı park ederseniz artık her yer yürüme mesafesinde… İlk ziyaret etmeniz gereken yerlerden birisi olan Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılan Ulu Cami’de ortadaki kubbenin altında havuzlu, 18 köşeli bir şadırvan bulunuyor. Hacivat ile Karagöz’ün de caminin yapımında çalıştıkları söyleniyor… Ulu Cami’ye çok yakın Koza Han’da bir zamanlar ipek böceği kozası satışı gerçekleştiriliyormuş… Bugün, Bursa’ya özgü yerel eşyalar satılıyor… Bir çay için soluklanmanız mümkün… İpek Yolu üzerindeki Bursa bir hanlar ve çarşılar şehri… Bursa’ya her vesile de çok severek gidip gelen biri olarak hemen aklıma gelenleri sıralayayım:

Apolyont Han, Havlucular Çarşısı (havlu almayı unutmayın), Sipahi Çarşısı, Bat Pazarı, Demirciler Çarşısı, Kayhan Çarşısı, Çancılar Çarşısı, Okçular Çarşısı, Tuz Pazarı Çarşısı, Yorgancılar Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, Kubbeli Han, Galle Han, Bali Bey Hanı, Pirinç Han, Kapan Han, Geyve Han, İpek Han, Emir Han…

Bu çarşılardan bir kısmını da barındıran Kapalıçarşı, mutlaka gezmeniz gereken yerler arasında. Bursa’nın meşhur cantık pidesini tadın, ama öğle yemeği için midenizde İskender kebaba mutlaka yer ayırın…

Bursa’nın bıçaklarının çok ünlü olduğunu, bıçakçılığın “93 Savaşı"ndan sonra Balkan göçmenleri tarafından getirildiğini de söylemeliyim… Geleneksel yöntemlerle el işi ile yapılan bıçakların kullanım alanlarına göre ortalama 150 çeşidi bulunuyor...

Osmangazi ve Orhangazi türbeleri ve saat kulesi için Tophane’ye bir dolmuşla geçebilirsiniz…

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” şiirinde de anlatılan Yeşil Türbe’deki harika çinileri gördükten sonra vakit kalırsa yine dolmuşlarla Karagöz ile Hacivat’ın mezarlarının yanından Çekirge semtine geçip Uludağ yolunun başında dağa doğru bir selam göndererek oraya çıkmayı bir başka sefere bırakıp artık fuara yönelebilirsiniz…

Edebiyat ve yayıncılık dünyasını bir araya getirecek olan Bursa 21. Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 100’den fazla kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde 400’den fazla yazar okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak.

Yakın zamanda hayatını kaybeden ve aynı zamanda 27. İstanbul Kitap Fuarı’nın da onur yazarı olan, bu nedenle yaşamını kitaplaştırdığım sevgili Füruzan için “Füruzan Hep Bizimle” söyleşisini gerçekleştireceğiz. Etkinlik, 2 Mart Cumartesi saat 16.00’da.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde fuar katılımcısı yayınevleri, dernekler ve sivil toplum kuruluşları tarafından “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kadın Yazar Olmak”, “Kadın ve Şiir”, “Kadınlar Uyanalım!” ve “Kadın ve Göç Öykülerine” gibi etkinlikler yapılacak.

Fuarla ilgili en güncel haberler, konuk yazarlar, ulaşım bilgileri, etkinlikler ve imza günlerine www.bursakitapfuari.com sitesinden; facebook/tuyapkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesaplarından ulaşılabilecek. Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı 2-10 Mart tarihlerinde 10.00 - 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Heybemizde kitaplarla İstanbul’a dönmenin keyfi bir başka olacak…