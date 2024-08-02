Çağımızın hastalığı; sürdürülebilir cehalet

Cehalet; Bilmezlik hali, bilgisinden yoksunluk. Merak etmez, bilmezsin; cahilsin. Öğrenmemişsindir, denk gelmemiştir. Hayat sana onu öğrenme fırsatı sunmamıştır. Eğer bilgiden görgüden yoksun isen önünde 2 yol vardır. Öğrenmek veya umursamamak… Öğrenmek, cehalet şifasıdır; öğrenince geçer.

Bilene danışırsın, merak eder araştırır, okur ve öğrenince artık cahil değilsindir. En azından o bilmediğin alanda… Ancak bilmek, görece bir şeydir. Bildiğini sanırsın ki bu cehaletin sürdürülebilir olanıdır. Çünkü cehaletinin de cahilisin. Osmanlıca buna “echelü cahilin – cahilliğinin de cahili” der.

CEHALET İLE EN ETKİN MÜCADELE

Cehalet, bilgi ile ilişkilendirilir. Aydınlık bilgi ise karanlık cehaletin şifasıdır. Cehaletin sürdürülebilir olanı, bilgiye bakışla ilişkilendirilir. Konfüçyüs 2,500 yıl önce bilgi ile cehalet arasındaki kombinasyonu tanımlar ve öneri getirir bizlere ve bunun için dört dörtlük bir formül uygulansın der;

1-Bildiğini bilmiyorsa, uyandır. 2-Bilmediğini biliyorsa, öğret. 3-Bildiğini biliyorsa, izle. 4-Bilmediğini biliyorsa kaç. Cehalet, giderilebilir bir şeydir. İlacı bilgidir ve bilgi, meraktan neşet eder. Merak etmediğini bilemez, meraksızlığın oranında cahil kalırsın. Korkularından merak ederek kurtul.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Cehalete dair…

Çok okuyan mı çok gezen mi?

Aslında gezerken okuyan… Hem gezen hem okuyan… Ama benim cevabım çok daha net; en çok merak eden bilir. Bakmayın “cehalet erdemdir” dediklerine… Bu; bilgi sayesinde artan farkındalığın yoruculuğudur. Hele ki duyarlılığın varsa, bilmek azap halini alır ve cehalete kaçmak istersin.

Yarı cahil nasıl bir şeydir?

Biri sana gelir; “ben bu konuda cahilim” der ve ona öğretirsin, cehaleti gider. Ancak bildiğini sanan cahillere hiçbir şey öğretemezsin. Onlara yarı cahil deriz ve bunları gördüğün zaman, arkana dahi bakmadan hızla oradan uzaklaş. “Cehalet ne güzel şey” der Albert Einstein; “Her şeyi biliyorsun.”

NOT

AMAN DİKKAT EDİN; SİBER DOLANDIRICILAR DEVREDE

Siber dolandırıcılar, büyük şirketlerin ve toplumda itibarı olanların güvenilirliğini kullanarak vatandaşları tuzağa düşürmeye devam ediyor. Küçük bir yatırım ile büyük kâr vaadi sunan siber dolandırıcılar, yapay zekâ ile üretilmiş videolar ve taklit internet siteleri aracılığıyla kandırıyorlar

Yanda örneğini sunduğum görselleri ve internet sitelerini sponsorlu yayınlayarak, geniş kitlelere ulaşabiliyorlar. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç dahi bu dolandırıcılar için kandırma malzemesi haline geldi. Bu aldatıcı paylaşımları görüp uyaran dostlara okurlara teşekkür ederim.

Benim fotoğrafımın altına iliştirilmiş; “yükselişe geçecek hisseler, sizin için seçtik, ilk 1000 kişiye ücretsiz erişim” gibi ifadelerle halkı aldatıyorlar. Ebru Baki, Gökhan Şen gibi ünlüler de kullanılıyor.

Uzmanlar ve hukukçular; “Sosyal medyada yapay zekâ ile cirit atan siber dolandırıcılara itibar edilmesin, o hesaplar engellensin, instagram, whatsapp, facebook, linkedin, pinterest, x yani twetter gibi sosyal medyalardaki bildiriler, tıklanmadan silinsin” uyarısını yapıyorlar. Bilginize…