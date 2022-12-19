Çelik ve ulusal güvenlik

ABD‘nin ek vergiler konusundaki karşı çıkışı, kurucusu olduğu Dünya Ticaret Örgütü‘nü yok saymak anlamına geliyor.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD‘nin “ulusal güvenlik” gerekçesiyle çelik ve alüminyumda getirdiği ek vergiyi, “savaş ve olağanüstü bir durum yok” gerekçesiyle iptal etti. DTÖ, ABD’nin bu ek vergiyle küresel ticaret kurallarını “ihlal ettiği” yolunda karar verdi. Ek vergi kararından başta Türkiye olmak üzere Çin, Hindistan, Rusya ve İsviçre olumsuz etkilenmişti.

İşin ilk perdesi buydu ve oyunun bittiği sanılıyordu… Ancak perde yeniden kalktı ve ABD’nin DTÖ nezdindeki ticaret temsilcisi hem kararı, “kınadı”, hem de DTÖ’nün ulusal güvenlik kararlarını sorgulama ve fikir yürütme yetkisine sahip olmadığını ileri sürdü. Sonra noktayı şöyle koydu:

-ABD olarak Trump’ın koyduğu bu ek gümrük vergisini yürürlükte tutacağız….

Bu karşı çıkışın bir temeli var mı?

ABD, 1995’de kurulan Dünya Ticaret Örgütü’nün sadece 164 üyesinden biri değil, serbest ticaret konusunda işin öncüsü ve kurucu üyesi. Bununla hem “En Çok Kayrılan Ülke Kuralı”nı, hem de “Ulusal Muamele Kuralı”nı kabul ediyor. Bu “karşı çıkış” ile, DTÖ ve kararlarının “yok hükmünde” olduğunu savlıyor.

Bu durumda, ABD’nin bir iç hukuk hükmünü dayanak olarak kullandığı akla geliyor. ABD, 26 Ekim 2001’de kısa adıyla Patriot Yasası olarak bilinen 107-56 no’lu yasayı çıkarıyor. Yasanın amacı, terörün önünü kesmek ve engellemek için her türden önlem ve aracın kullanmasına olanak tanımak. Terörizmin ABD ve dünya genelinde cezalandırılmasını öngörüyor. 805. madde terörü finanse edecek ve ulusal güvenliği tehdit edecek her türden aracın ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

Anlaşılan çelik ve alüminyum, terörü finanse eden yeni araçlar…. Gelin görün ki bu Patriot Yasası 2020‘de fiilen iptal edildi, artık böyle bir yasa yok…

İç Güvenlik Bakanı (Sekreteri), ABD‘nin en işsiz bakanı, çünkü sahil güvenlik dışında kendisine bağlı bir kuruluş yok.

Süper Devlet olmak, anlaşılan olmayan yasaları kullanmak ve imza koyduğu anlaşmaları yok saymak anlamına geliyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Fas futbol ulusal takımı antrenörünün, “Hayal kurabiliriz, hayal kurmanın bir maliyeti yok” sözleri, çok hatırlanacak….