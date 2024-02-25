Chippin, Türkiye’de 15 bin KOBİ’ye ulaşacak

Farklı sadakat ve ödeme sistemlerini ortak platformda birleştiren Chippin uygulaması aylık 1 milyar TL’lik bir alışveriş hacmine aracılık ediyor. 2023’ün son çeyreğinde 2,4 milyon dijital kullanıcıya ulaşan uygulama 200 marka ile çalışıyor ve 15 bin noktada yer alıyor. Hedefte 15 bin KOBİ'yi bu ekosisteme dahil etmek var.

Sadece tüketiciler değil, perakendeciler için de ‘akıllı iş, akıllı alış-veriş’ dönemi olduğunu belirten Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı’nın markalarından Chippin’in CEO’su Sabri İnci, uygulamalarını EKONOMİ’ye anlattı. “Türkiye’de türümüzün tek örneğiz” diyen İnci, serüvenlerini “22 yıl önce Koç Topluluğu içinde Tanı isimli bir teknoloji şirketi kuruluyor. Erken örneğini ‘Paro’ isimli uygulamadan hatırlarsınız. CRM ve sadakat yönetimi geçmişi var. Biz bu şirketin iki alt markasından biriyiz. 2022’de yeni bir değer önerisi oluşturma kararı aldık. CRM ve sadakat programları yönetimi konusundaki yetkinlik, müşteriyi anlamaya yönelik analitik altyapı ve Koç Topluluğu’nun geniş firma ve müşteri bazından hareketle hem müşteriler hem de perakendecilere yönelik değer üreten bir platform tasarlamak için harekete geçtik. Chippin uygulamasıyla farklı sadakat programlarını bir araya getirerek bu programları ödeme ile birleştiren bir platform olarak faaliyete geçtik. Bunun yanında halen hem Koç Topluluğu içerisinde Opet, Koçtaş, Arçelik, Tofaş gibi farklı firmalara hem de topluluk dışında Rossmann, Vakko gibi firmalara kampanya altyapısı ya da CRM sistemleri sağlamayı sürdürüyoruz” şeklinde anlattı.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEKLİF YÜZDE 30 DAHA FAYDALI

“Çok sık tekrarlanıyor. Ama çok doğru bir tespit… Yeni petrol, veri” açıklamalarında bulunan İnci, şunları söyledi: “2024 de bildiğimiz gibi verimlilik ve tasarruf yılı. İşte veriyi kullanabilmek bu anlamda çok önemli olacak, dijitalleşme de kaçınılmaz. Sadece KOBİ’lerin değil perakende sektöründe faaliyet gösteren tüm oyuncuların müşteri verisini toplamasını, işlemesini, tanımasını ve ona uygun teklifler geliştirmesi için şirket içinde kuracağı yapı büyük maliyetler anlamına giriyor. İş zekası, müşteri analitiği, akıllı kampanya kaslarına sahip platformumuz işletmelere verimli bir alternatif sunuyor. Yaptığımız araştırmalar bu modellemelerin kullanımı sayesinde müşteriye doğru ve kişiselleştirilmiş tekliflerle ulaşma olasılığının yüzde 30 arttığını gösteriyor. Bu da KOBİ’lere büyümeleri için önemli bir fırsat sağlarken rekabette öne çıkmayı da beraberinde getirecek. Çünkü alakasız tanıtıma maruz kaldığımızda markaya olan sempati de kayboluyor.”

Avrupa ve Türkiye’deki alışkanlıkları da karşılaştıran İnci, “Avrupa’da tüketicinin sadakat programlarına üye olma oranı yüzde 61, Türkiye'de yüzde 30. Daha çok yolumuz var. Müşterinin sizinle bağ kurabilmesi için sadakat programlarına ihtiyaç var. Biz de müşterinin farklı programları takip edemiyorum dediği noktada bir yerden takip etmesini sağlıyoruz. Chippin’in bir kullanıcısı üyemiz olan markaların sadakat programlarını uygulanmadan tesadüfen görebiliyor. İlgisini çeken bir kampanyaya katılıyor, hatta üyelik kazandırıyor. Diğer taraftan ödeme sistemlerini de platforma ekliyor, böylelikle ödemesini de mobil bir şekilde gerçekleştirmiş oluyor” diye konuştu.

MAHALLEDEKİ KAHVECİDEN BİLE PUAN KAZANILABİLECEK

Şu anda 200 marka ve 15 bin noktada olduklarını anımsatan Sabri İnci, “Yerel markalar kendi sadakat programını geliştirecek büyüklükte değil. İkili bir iş birliği yapmış olacağız. Mahallenizdeki yeni nesil butik kahveciden kahvenizi alsanız, bir zincire gitmeseniz bile puan kazanabileceksiniz. 15 bin yerel noktaya ulaşarak kullanıcılarımıza geniş çaplı bir erişim sağlamayı hedefliyoruz. Bulunduğumuz nokta sayısında katlamalı büyüyeceğiz. Ayrıca, kullanıcı sayımızı 2,5 milyondan 10 milyona çıkararak Türkiye'de platforma değer katacak büyük perakendecilerin entegrasyonlarına devam edeceğiz” dedi.

Yapay zeka destekli ‘ayrıcalık’ Joyalty

İngilizce eğlenmek anlamındaki ‘joy’ ve sadakat anlamındaki ‘loyalty’ kelimelerinin birleşimi ile Tanı şirketimizin altında ikinci bir markamız olan “Joyalty” var. Bu yıl içinde orta ölçekli firmaların da müşteri verisini kullanmaya başlamasını sağlayacak Joyalty ürünümüz ve Chippin’i birleştirdiğimiz iş planımızı hayata geçireceğiz. CRM platformumuz Joyalty, firmaların mevcut sistemleriyle entegre olarak çalışabilen, self servis ekranlarla ve yapay zeka destekli yeni nesil veri analitiği ile birden fazla kanalda, bütünleşik olarak kampanya ve sadakat program yönetimi yapma imkanı sunan Loyalty as a Service (LaaS) bir ürünümüz. Joyalty ve Chippin’i birleştirdiğimizde tüketicinin hayatındaki hem ulusal markaların hem de küçük ve orta seviyedeki markaların da bu platformları kullanmasını sağlayacağız.

Yeni müşteri kazanma ve çapraz kampanya…

Bir iş birliği platformu olarak farklı perakendecileri bir araya getiriyor ve kendi alanlarında kampanya yapmalarını sağlayacak bir altyapı sunuyoruz. Müşterilerimiz olan markalara çapraz kampanya avantajı sağlıyoruz. Örneğin; buzdolabı satan bir tüketim markasıyla bir market arasında buzdolabını al doldurması bizden gibi kampanyalar geliştirilebiliyor. Sadece perakendecilerle değil sadakat programı olan farklı firmalarla da iş birliği yapıyoruz. Artık pazarlama maliyetleri oldukça artmış durumda. Firmaların pazarlama bütçeleri içerisinde yeni müşteri kazanımı ve reklam maliyetleri çok yer edinmeye başladı. Bundan dolayı, daha organik kanallardan ve Chippin’den müşteri kazanabiliyor olmak firmalar ve perakendeciler için de çok değerli hale geliyor. Platformumuz sayesinde müşteri kazanımı, ödeme, puanların ve kampanyaların takibi hem tüketici hem de perakendeci açısından çok daha kolay hale geliyor. Perakende sektörü, Chippin ile geniş bir müşteri kitlesine erişerek daha etkili bir şekilde pazarlama yapabiliyor ve müşteri etkileşimini artırabiliyor. Perakende sektöründe dijital müşteri kazanımı ve fiziksel alışverişlerde dijitalleşmeyi hızlandırarak verimliliği artırıyoruz. Chippin sistemine entegre olan markalar, platformumuz üstünden kolayca ortak bir kampanya ve müşteri teklifini hayata geçirebiliyor. Chippin bir köprü ve ortak platform konumunda bulunuyor. Tüketicinin kendine özel teklifleri görmesini sağlayacağı, perakendecinin de tüketicisine daha kolay erişebileceği bir platform sunarak verimliliği artırıyoruz. Dijitalde tüketiciye ulaşmak isteyen farklı grupların bir araya geldiği pek çok platform var. Ancak bizim yaptığımız gibi farklı sadakat programlarını, farklı pazarlama inisiyatiflerini bir araya getiren bir platform yok. Biz türümüzün ilk örneğiyiz; bu bağlamda verimlilik sağlayan inovatif bir iş modelini hayata geçirdik.