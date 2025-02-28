CIMPOR’u alıp sonra TCC ile evlendi, dünyada ilk 3’e girip 3.4 milyar doları buldu

Suat Çalbıyık, 2016 yılında Oyak Çimento Beton Kağıt Grubu Başkanlığı görevini devraldığında ekibiyle birlikte önüne hedef koydu:

- Çimento sektöründe ülkemizden çıkıp uluslararası oyuncu olan şirket-grup yok. Oyak Çimento 14’üncü sırada görünüyor. Oyak Çimento Grubu’nu dünyada ilk 5’e girecek noktaya taşıyacak adımları atmamız gerekiyor.

Oyak Gurubu yönetimi Suat Çalbıyık’ın ekibiyle belirlediği hedefi benimsedi, 2018 yılında bu hedefe dönük önemli bir adım atıldı:

Oyak, yüzde 100’üne sahip olduğu Oyak Çimento’nun yüzde 40’ını Taiwan Cement Corporation’a (TCC) 640 milyon dolara sattı.

Oyak Çimento, bu satışın hemen ardından 700 milyon Euro’ya Brezilyalı çimento devi Intercement’in Portekiz ve Cape Verde’deki 3 fabrikasını satın aldı.

Söz konusu varlıklar Intercement ve CIMPOR adları altında faaliyet gösteren üç entegre çimento fabrikası, iki öğütme tesisini kapsıyor.

Oyak Çimento bünyesinde Aslan Çimento, Adana Çimento, Bolu Çimento, Mardin Çimento, Ünye Çimento, Denizli Çimento ve Oyak Beton Sanayi bulunuyor.

2018 yılındaki satış ve satın alma operasyonu, Oyak Çimento’ya uluslararası yolculuğun kapısını önemli ölçüde açtı.

Derken 2023 yılı Kasım ayı sonlarında Oyak Çimento’dan uluslararası yolculuğa dönük önemli bir adım daha geldi:

Oyak Çimento, 2018’den bu yana ortak olduğu Tayvanlı TCC ile işbirliğini genişletiyor. Tayvanlı şirket, Oyak’ın Cimpor Portugal Holdings’de sahip olduğu yüzde 60 oranındaki hissenin yanı sıra Oyak Denizli Çimento’daki yüzde 20’lik hissesini de alacak.

Her iki hisse satışıyla TCC, Türkiye’ye toplam 740 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Oyak’ın çimentoda 2018 ve 2023 yılı sonlarındaki alım-satım operasyonları, CIMPOR-Oyak Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ev sahipliğindeki buluşmada gündeme geldi. Buluşmada Çalbıyık’a Oyak Çimento Türkiye CEO’su Murat Sela, CIMPOR Global Yönetim Kurulu Üyeleri Berkan Fidan ve Eralp Tunçsoy eşlik etti.

Suat Çalbıyık, Oyak Çimento’nun söz konusu operasyonlar öncesi piyasa değerini anımsattı:

- Oyak Çimento’nun piyasa değeri 900 milyon dolar civarında idi. 2023 sonu-2024 yılı başlarına gelen son TCC alım işlemi öncesinde 2.7 milyar dolarlık bir piyasa değeri oluşmuştu.

Bugünlerdeki piyasa değerine işaret etti:

- Şimdi Oyak Çimento’nun piyasa değeri 3.4 milyar dolar dolayına ulaşmış bulunuyor.

Oyak’ın 2018 ve 2024 yılı başlarındaki alım-satım operasyonları sonrasında Oyak Çimento’da ortaklığının sürdüğüne dikkat çekti:

- Oyak Çimento’nun şimdiki piyasa değerinden Oyak’a düşen pay 1 milyar dolar dolayında. Oyak Çimento’nun attığı uluslararası adımlar, TCC’ın büyük hissedar oluşu şirkete değer kattı. Çıtayı önemli ölçüde yükseltti. Dünyada ilk 5’e girdik.

TCC’ın Türkiye’yi de kapsayan Batı Grubu başkanlığını yürüttüğünü bildirdi:

- Evim Portekiz’de. Ancak, ben genellikle uçakta ve havalimanlarında zaman geçiriyor gibiyim. Bana bağlı ülkelerdeki şirketlerimizi, fabrikalarımızı dolaşıyorum.

2018 ve 2024 başlarındaki alım operasyonları sonrasında TCC’ın Türkiye’deki yatırım büyüklüğünün 2 milyar doları bulduğunu kaydetti:

- TCC’ın gelecek planları içinde Türkiye’nin yerini hep koruyor, tutuyoruz.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, TAV Havalimanları Holding’ten tümüyle çıkmadan önceki bir hisse satışı sonrası piyasada çok konuşulan, akıllarda kalan şu mesajı vermişti:

- TAV’da 5-6 kez hisse sattım. Hâlâ içindeyim…

Oyak Grubu’nun da çimentoda benzer bir performans sergilediği anlaşılıyor…

CIMPOR, TCC derken uluslararası açılım Oyak Çimento’da çıtayı epey yükseltirken, Oyak Grubu da yaptığı büyük hisse satışlarına rağmen hâlâ 1 milyar dolarlık bir değeri elinde tutuyor…

Türkiye çimento üretiminde dünya 3’üncüsü, tüketimde ise 4’üncü sırada yer alıyor

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Başkanvekili olan CIMPOR-Oyak Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, sektörle ilgili dünya verilerine işaret etti:

- Çimento, sudan sonra dünyada en çok üretilen ve yayılan bir ürün. Dünyada yılda 4.2 milyar ton çimento üretiliyor. 2 milyar 170 milyon ton ile Çin birinci sırada.

Türkiye’deki üretime dikkat çekti:

- Ülkemizde 100 milyon ton klinker, 125 milyon ton çimento üretim kapasitesi var. Bu kapasite ile dünyada 3’üncü büyük üretici konumundayız.

Türkiye’deki tüketim verisini paylaştı:

- Çimento tüketimimiz 75 milyon ton dolayında bulunuyor. Dünyada tüketim sıralamasında 4’üncü durumdayız.

Kişi başına tüketime vurgu yaptı:

- Türkiye’de kişi başına yıllık çimento tüketimi 700 kilogram dolayında bulunuyor. Dünyada kişi başına çimento tüketim ortalaması 540 kilogramda seyrederken Afrika ülkelerinde kişi başına tüketim 200 kilogramda kalıyor.

19 milyon ton çimento ihraç ettik

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Başkanvekili Suat Çalbıyık, çimentonun normalde ihraç ürünü olmadığını vurguladı:

- Çin’in ihracat yapmadığı nadir ürünler arasında çimento yer alıyor. 2 milyar 170 milyon tonu üretip kendi içinde tüketiyor.

Türkiye’de çimento üretim kapasitesinin fazla olduğunu kaydetti:

- Sektörümüz geçen yıl 19 milyon ton çimento ihraç etti. Normalde çimento ihraç ürünü değil ama fabrikalarda kapasite kullanımını biraz olsun yukarıda tutabilmek için ihracata yöneliyoruz.

Çimento üretimi ce pazarlamasıyla ilgili en doğru strateji üzerinde durdu:

- Çimento sektöründe, “globalde lokal oyuncu” yaklaşımıyla hareket etmek gerekiyor.

Beyazın yüzde 40’ı ‘gri’nin yüzde 5’i ihraç edilebiliyor

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Başkanvekili Suat Çalbıyık, dünyada beyaz çimento üretiminin toplam 20 milyon ton olduğunu belirtti:

- Beyaz çimento daha çok dış cephe kaplamalarında, heykel yapımında kullanılıyor.

Beyaz çimento üretiminde Çimsa’nın dünyada ikinci, Oyak’ın da 3’üncü sırada yer aldığını kaydetti:

- Beyaz çimentonun ihracat şansı daha yüksek. Yüzde 40’ı ihraç edilebiliyor. “Gri” çimentoda ihracat, ülkemizdeki üretimin ancak yüzde 5’ini bulabiliyor.

1 ton kireç taşı çimento üretimde 850 kilogram karbon salımı yaratıyor

CIMPOR-Oyak Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, çimento üretimindeki karbon salımıyla ilgili şu dökümü yaptı:

- 1 ton kireçtaşı öğütülürken 550 kilogram karbon salar. Isı için kullanılan yakıtın saldığı karbon da 300 kilogramı bulur. Böylece toplam karbon salımı 850 kilograma ulaşır.

Çalbıyık, Oyak Çimento olarak 2030’a kadar bu karbon salımını 700 kiloya indirme taahhüdü verdiklerini kaydetti:

- Şu anda 692 kiloya indirmiş durumdayız. Ancak, kireç taşı kullanırken daha fazla indirmek hiç kolay olmayacak. Biz o nedenle TCC’ın Fildişi Sahilleri’ndeki tesisinde kilden üretimi denedik 2018’de ve başarılı olduk.

Fildişi Sahilleri’nin ardından adım adım başka fabrikalarında da kilden üretime geçtiklerini aktardı:

- Kilden üretimle birlikte karbon salımı 500 kilogramın altına inebildi.

Yeri gelmişken Ar-Ge’ye de değindi:

- Oyak Çimento, uluslararası açılımı ile birlikte CIMPOR Global yapılanması ve markasının bir parçası olarak ilerliyor. Ar-Ge ve inovasyona dayalı çözümler için CIMPOR Global olarak son 5 yıllık dönemde yaklaşık 800 milyon Euro kaynak ayırdık.