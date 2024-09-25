Çin denkleme girerse

Fed’in elli baz puanlık faiz indirimi coşkuyla karşılandı. Fed piyasalara ‘‘Yanınızdayım’’ mesajını verdi. Seçim gerginliğinin fiyatlamasını ekimde göreceğiz. New York Times gazetesinde bu hafta yayımlanan ankette, kritik eyaletler North Carolina, Georgia ve Arizona’da, Trump önde görünüyor. Piyasalar, Harris’e oynuyor.

Trump’ın faiz kararından memnun olmadığı ortadadır. Başkan seçilmesi durumunda, Fed’in karar mekanizması ile ilgili hamleler yapacağının sinyalini veriyor. Elli baz puanlık indirimin, siyasi bir amacı olup olmadığı tartışılır. Atlanta Fed’in haftalık olarak güncellediği büyüme tahminine göre, Amerikan ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3 civarında büyüyecek. Bu rakamın ne kadar iyi olduğunu anlamak açısından, euro bölgesi için üçüncü çeyrek büyüme tahmininin yüzde 0 dolayında olduğunu belirteyim. Kısacası Fed, güzel bir ekonomik iklimde, faiz indirimlerine hızlı başladı. Önümüzdeki 12 ayda, Fed’den 185 baz puanlık indirim bekleniyor.

Yılbaşından beri bekleneni veremeyen Çin ekonomisinin denkleme girmesi iyimserliği pekiştirir. Çin Merkez Bankası dün, tüm faizleri indireceğini açıkladı. Ancak bunu ne zaman yapacağını söylemedi. Şangay Endeksi bu haberle uzun süre sonra çok iyi bir gün geçirdi. Piyasaların tepkisi, Çin kaynaklı haberlere ne kadar duyarlı olunduğunu gösteriyor.