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Çin’in dönüşünün dolara etkisi

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Çin üç yıl sonra Kovid’i kucakladı. 8 Ocak’tan itibaren sınırların açılacağını, gelen yolcuların karantina zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı. Özellikle sınırların açılması, tüketime müthiş bir etki yapacak.

Dünyada enflasyon zirveden düşüşe geçti. Ancak bir şeyin zirve yapması ayrıdır. Hangi bölgede yatay hâle geleceği farklıdır. Çünkü yüzde 2’lik hedefin çok üzerinde, örneğin yüzde 4-6 bölgesine yerleşecek bir enflasyon, faizlerin uzun süre yüksek kalmasına yol açar. Aslında Fed bunu söylüyor. Enflasyon riskinin bitmediğini belirtiyor. Öte yandan tahvil piyasası buna katılmıyor. Enflasyonun gelecek yıl yüzde 2’ye yakınsayacağını, Fed’in faizleri indirmeye başlayacağını fiyatlıyor. Çin’den gelecek güçlü talebin emtia fiyatlarını nasıl etkileyeceği belirsizdir. Avrupa’nın 2023 kışı için doğal gazını, petrolünü nereden bulacağı muammadır. 

EUR/USD paritesinin 0,95’lerden 1,06’lara yükselmesi, euro yatırımcısını motive ediyor. 2023’e girerken, çoğunluk euro için pozitif düşünüyor. Türkiye ekonomisi için parite umarım daha da yükselir. Bir tarafta resesyona giren euro bölgesi, diğer tarafta 4. çeyrek büyüme tahmini yüzde 3,7 olan Amerikan ekonomisi var. Politika faizleri ve büyüme oranları arasındaki farklar ortadayken, ‘‘Doların işi bitti’’ demek için erken.    

     

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