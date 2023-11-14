Cumhuriyeti görmek, işitmek ve yürekte hissetmek için tasarlanan sergi

Borusan Kocabıyık Vakfı, Cumhuriyetin 100. yılını kapsamlı bir sergiyle kutluyor. 1922 ̶ 1942 yıllarına odaklanan ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nin edebiyat, plastik sanatlar, müzik, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji gibi kültür disiplinlerine ve toplumsal yaşama bakışını yansıtan Cumhuriyetin Yüzü sergisi, Galataport O2 Blok’ta yer alıyor.

Borusan Contemporary’nin katkılarıyla hayata geçirilen sergi, milli mücadele ve sonrasını kapsayan çeyrek asırlık dönemdeki çok boyutlu toplumsal dönüşümü, sanat ürünlerinin yanı sıra akademik sanat tarihi disiplini kapsamında ele alırken; dönemin estetik anlayışını sosyal yaşamdaki izleriyle aktarıyor.

Gündelik hayattaki kültürel kodların, dönemsel karşılıklarını zengin bir içerik ve deneyimle keşfetmelerine olanak sağlayan serginin küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar üstlendi. Prof. Dr. Haluk Oral’ın proje danışmanı olarak yer aldığı Cumhuriyetin Yüzü’nün sergi tasarımı ise PATTU tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca sergi kapsamında, yönetmenliğini Selçuk Metin’in yaptığı bir belgesel film de izleyiciyle buluşuyor.

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar ve Borusan Kocabıyık Vakfı yönetimi ve serginin Atatürk’ü ve Cumhuriyet devrimlerinin özünü anlamaya katkıda bulunma amacı taşıdığına vurgu yaparak vizyonu şu cümlelerle ifade ediyorlar:

“Tasarımı ve gelişmiş teknolojilerin kullanımı ile her yaştan ziyaretçinin Cumhuriyet’i farklı açılardan duyumsayacağı, bir şekilde GÖReceği, DİNLEyeceği ve HİSSEdebilecekleri bir zemin yaratarak, gelecekte 100 yıllık emaneti daha da ileriye taşıyacağını umut ediyoruz.”

Sergiyi birlikte gezdiğim, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreteri Canan Ercan Çelik Cumhuriyetin Yüzü projesinin amacını “Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanı sonrasında, ülkemizin çağdaşlaşma ve çok boyutlu toplumsal dönüşüm hikayesini sosyal yaşam, eşitlik, kültür ve sanat gibi perspektiflerden ortaya koymak” cümlesiyle tanımlıyor.

Kuruluşun ve kurtuluşun sergisi

Cumhuriyetin Yüzü sergisinde Kurtuluş Savaşı’ndan başlayarak sanatsal yaratının esin kaynağı olan “kuruluş, kurtuluş” temalarına sergi kapsamında özel bir vurgu yapılıyor.

Sergi, sunduğu özgün seçkiyle estetik anlayışta yaşanan çeşitlilik ve değişimi ortaya koymayı amaçlıyor. Sergide, aralarında Salt, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İBB, Kültür Bakanlığı Film Arşivi, Yapı Kredi Tarihi Arşivi, Semiha Berksoy Opera Vakfı ve İnönü Vakfı’nın da bulunduğu kültür sanat kurumları ile galeriler, kişisel arşivler, vakıflar, araştırma merkezleri, resmi arşivler ve üniversitelerin koleksiyonlarından 500’ü aşkın orijinal ve dijital eser, belge ve efemera yer alıyor.

Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, sergiyi ‘Bu memlekete gönül borcum var, hayatım boyunca bunu ödemek için çalıştım’ anlayışını benimseyen Vakfın Kurucu ve Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık’ın emaneti ve kurumsal değerler çerçevesinde ve Borusan Kocabıyık Vakfı’nın toplumsal katkı alanlarını yansıtacak şekilde oluşturduklarını belirtiyor.

Orijinal eser, belge ve efemera ile dijital deneyimlerin de birlikte tasarlanarak, dönemin ruhunu kapsayıcı içerik bütünüyle izleyicilere sunan Cumhuriyetin Yüzü sergisi, 1 Kasım 2023-3 Mart 2024 tarihleri arasında Galataport İstanbul O2 Blok’ta, Salı-Pazar günleri 11.00-20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.