Dardanel Yunanistan’ın güçlü markası Kallimanis’i alarak ihracattaki gücünü artırdı

Balık ve deniz ürünleri sektöründe yaklaşık 40 yıllık tecrübeye bilgi birikimine ve üretim gücüne sahip olan Dardanel 25 ülkeye ihracat yapıyor. Kurulduğu 1984 yılından beri ton balığı konservesinde Türkiye’nin 1 numaralı tercihi olan kuruluş, geçen yıl Yunanistan'ın köklü deniz ürünleri markası Kallimanis'i satın aldı. Küresel rekabet gücünü artıran Dardanel, son olarak ünlü şef Somer Sivrioğlu’yla birlikte bir iletişim kampanyasına imza attı. Geçtiğimiz hafta

Dardanel Şirketler Grubu İcra Kurulu ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen Özoğuz, Dardanel Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yüce Kaner Atalay ve Somer Sivrioğlu’yla bir araya geldik. Şirketin hedeflerini ve planlarını konuştuk.

Öncelikle üretim yatırımlarınızdan söz edelim. Yeni yatırımlarınız ne durumda?

Dardanel Şirketler Grubu İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen Özoğuz:

Kurulduğumuz günden bu yana ‘ilklerin markası’ olarak sektörümüzde fark yaratan çalışmalara imza atıyoruz. Bu öncülüğümüzün ardında üretim gücümüz kadar trendleri takip eden yenilikçi bakış açımız da var. Sağlıklı ve inovatif ürünler geliştirmek Dardanel'in DNA’sına işlemiş. Bu potansiyelimizi Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımıza da yansıtıyor, bu alanda yaptığımız ciddi yatırımlarla yeni kategorilere girmeye, ürün çeşitliliğimizi artırmaya ve büyümeye devam ediyoruz. Son iki yıldır Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile yeni üretim hattı yatırımlarına ağırlık vererek 30 milyon dolara ulaşan bir yatırım gerçekleştirdik. Edirne’nin Enez ilçesinde ve Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, Gıda İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesinde birçok kişinin istihdam edileceği fabrika yatırımlarımız var.

Son yıllarda ürün yelpazenizde ne gibi değişiklikler oldu?

Türkiye’de yeni ürünlerin ve yeni teknolojilerin lider markalarından biriyiz. 2021 yılında şeffaf Skinpack ambalaj teknolojisini geliştirdik. Yine aynı yıl 8 dakikada pişirilebilen Kolay Pişir ürünlerimizi piyasaya sunduk. İlk paketli hazır sandviç markamız Mr. No’nun yanı sıra Sushida markası ile ilk 7 gün raf ömrüne sahip sushiyi çıkarttık. Jazzy markamızla pet food alanına adım attık. Balık ekmek ve deniz ürünlerini zincir restoran konseptinde sunmak üzere Dardenia’yı yarattık. I Love Fish markasını ise balığı sağlıklı fastfood konseptiyle en ekonomik ve hızlı şekilde geniş kitlelere ulaştırmak üzere tasarladık. Son olarak Dondurulmuş Deniz Ürünleri ailesine eklediğimiz iki yeni lezzetimiz Norveç haşlanmış karides ve Somon Fileto da olduğu gibi her kategoride ürün gamımızı sürekli geliştiriyoruz.

Küresel rekabet için neler yapıyorsunuz?

Dardanel’i dünyanın en büyük deniz ürünleri şirketlerinden biri yapmak vizyonumuz var. Bu vizyon doğrultusundaki en büyük adımımızı geçtiğimiz yıl Yunanistan'ın köklü deniz ürünleri markası Kallimanis'i satın alarak attık. Bu, global yatırımlarımız açısından önemli bir kırılma noktası oldu.

Kallimanis’in Avrupa’da önemli bir ihracat potansiyeli var. Bu satın alma ile üretim kapasitemizi ve çeşitliliğimizi artırarak, ihracat coğrafyamızı büyüteceğiz. Kallimanis’in Yunanistan’ın Aigio şehrinde bulunan modern üretim tesisleri tam kapasite çalışacak, markanın kendi ülkesindeki faaliyetlerine de hız kazandırılacak.

Dardanel markasını uluslararası arenada büyütmeyi hedefliyoruz. Pek çok ülkede ve pazarda markalarımız bulunuyor, 25 ülkeye yaptığımız ihracatla Türkiye’nin gıda ihracatında en hızlı büyüyen şirketlerinden biriyiz. Global bir Türk firması olarak, ülkemizin ton balığı ve deniz ürünlerindeki deneyimini dünyaya taşımaya, ihracat coğrafyamızın genişlemesiyle birlikte global pazar payımızı artırmaya kararlıyız.

Gıda ürünleri ihracatında hızlı büyüme

Dardanel markasını büyütmek ve geliştirmek için neler yapıyorsunuz?

Dardanel Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yüce Kaner Atalay;

Dardanel, balık ve deniz ürünleri sektöründe yaklaşık 40 yıllık tecrübe, üretim gücü, bilgi birikimi ve altyapıya sahip. Kurulduğumuz 1984 yılından beri ton balığı konservesinde Türkiye’nin 1 numaralı tercihiyiz. Ton balığı grubumuzun amiral gemisi, ancak bunun yanında yıllar içerisinde inovatif bir yaklaşımla geliştirdiğimiz ürün gamımızla bulunduğumuz tüm kategorilerde lider markayız.

Sıfırdan pazara getirdiğimiz ürünlerle tüketim alışkanlığı geliştirip hem pazarda ilkleri gerçekleştiriyoruz hem de liderliğimizi koruyoruz. Örneğin Türkiye’nin ilk paketli hazır sandviçi Mr. NO, ilk yedi gün raf ömrüne sahip paketli sushisi Sushida gibi sektöre öncülük eden ilklere imza attık. 2021 yılında geliştirdiğimiz Skinpack ambalaj ‘En Yenilikçi Gıda Ambalajı Teknolojisi’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Ayrıca Türkiye’nin gıda ihracatında en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak dondurulmuş balık ve deniz ürünleri kategorisinde perakende pazar lideri konumumuzu sürdürüyoruz. Son olarak dondurulmuş deniz ürünleri kategorisine Norveç haşlanmış karides ve Somon Fileto’yu ekledik. Yeni kategorilerle ve farklı ürünlerle yelpazemizi sürekli genişletiyoruz.

Ar-ge çalışmalarınız nasıl ilerliyor?

Dardanel’in sektörde 1 numara olmasının yanı sıra bu liderliğini 40 yıla yakın bir süredir korumasının ardında kendini sürekli geliştirme ve mükemmeli arama çabası yatıyor. Başarımızın sırrı, bitmiş ürün kalitesine odaklanmamız. Dardanel, her zaman okyanusların en taze, en sağlıklı ve en lezzetli balıklarından seçerek ürettiği ürünleri tüketicilere sunuyor. Her zaman en kaliteli hammaddeyi kullanıyor, bunu en hijyenik ve en doğal şekilde işliyoruz. Ürünlerimizin doğallığından, sağlığından ve lezzetinden ödün vermeyen duruşumuzla tüketicide güven yaratıyoruz.

Tüketicilerimizin tercihlerini öğrenmeye devam ederek kendimizi yeniliyoruz. Beklenti ve ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verebilmek adına onlardan aldığımız geri bildirimleri Ar-Ge çalışmalarıyla hayata geçiriyoruz. Böylece fark edilir bir avantaj yaratıyoruz. Bunun en yakın örneği, kullanım kolaylığı sağlayan kolay açılır kapak; besleyici, lezzetli ve sağlıklı ürünlerle tüketim kolaylığı sağlamayı hedefliyoruz.

Sağlıklı beslenme trendlerine öncülük eden bir marka olmak da önceliklerimiz arasında. Bu yöndeki ihtiyaçları karşılayan faydalara odaklanıyoruz. Dardanel markasının güçlü konumunu sağlıklı beslenme, yenilik, lezzet ve kalite ekseninde pekiştirmek, balık ve deniz ürünlerinin faydalarını anlatarak tüketimi artırmak, mutfak kültürünün ve yemek alışkanlıklarının parçası olmaya devam etmek için çalışıyoruz.

Somer Şef’le olan işbirliğinizden söz edelim. Kampanya çerçevesinde ne yaptınız?

2022 yılında Şef Somer Sivrioğlu ile güzel bir iş birliğine adım attık ve onun mutfaktaki uzmanlığını Dardanel’in ton balığındaki uzmanlığıyla bir araya getirdik. Somer Şef, Dardanel ürünleriyle herkesin evde kolayca yapabileceği lezzetli, pratik ve nefis tarifler hazırlarken; balık ve deniz ürünlerini seven fakat nasıl tüketeceğini bilmeyen ya da vakit bulamayanlara reklam kampanyamız rehberlik etti. Bu kampanya ile yıl boyunca farklı Dardanel ürünleriyle sağlıklı, lezzetli ve pratik tarifler verdik.

Ton balığını lezzetli tariflerle ve yemek fikirleriyle kullanım sıklığını arttırarak tüketicide alışkanlık kazandırmayı hedeflediğimiz kampanya, stratejimiz doğrultusunda mutfak ve lezzetle olan ilişkimizi güçlendirdi. Bugüne kadar altısını yayınladığımız reklam filmlerinde Somer Şef; ton balığı, Fish Fingers gibi Dardanel ürünleriyle herkesin evde kolayca yapabileceği lezzetli, pratik ve nefis tarifler hazırladı. Aç-Ye, Kolay Pişir gibi ürünlerimiz için çektiğimiz reklam filmlerinde de özellikle yemek pişirmeye vakti olmayan ancak sağlıklı beslenmek isteyen tüketicilerin ilgisini çekmeyi amaçladık.

Sürdürülebilirlik çalışmalarınız nasıl ilerliyor?

Balık ve deniz ürünlerine duyduğumuz aşkı, doğaya da duyuyoruz. Sürdürülebilir balıkçılığı ve doğal yaşamın korunmasını önemsiyoruz. Deniz dostu bir markayız, 2013 yılından bu yana bu konudaki sorumlu yaklaşımımızı gösteren uluslararası ‘Friends of the Sea’ sertifikasına sahibiz. Ayrıca Dardanel kutularında görebileceğiniz ‘Dolphin Safe’ simgeleri, ton balığı yakalarken hiçbir yunusa zarar gelmediğinin garantisini veriyor. 2017’den beri ise Balığını Sorgula sistemiyle, Dardanel ton balıklarının hangi bölgede avlandığını, cinsini ve hangi gemilerle taşındığını görebilme imkânı sunuyoruz.