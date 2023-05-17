DASK’ta teminat iki katına çıkacak, farkı bakanlık karşılayacak

Her yıl yapı maliyetlerinde yaşanan artışı göz önünde bulundurularak zorunlu deprem sigortası için bir azami teminat tutarı belirleyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 6 ay önce iki katına çıkardığı rakamı bir kez daha katlayacak. Teminat tutarıyla birlikte primler de artacak. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 1 sene boyunca aradaki farkı devletin üstleneceği bir planlama yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok şikayet edilen konu başlıklarından bir tanesi de DASK’ın ödediği hasar tazminatlarının düşüklüğüydü. Bilindiği üzere, olası bir yıkıcı depremde konutlar ile işyerlerini güvence altına alan DASK, her yıl yapı maliyetlerinde yaşanan artışı göz önünde bulundurarak bir azami teminat belirliyor. Bu nedenle DASK teminat limitlerinde her yıl güncellemeler yapılıyor.

En son 2022 yılı Kasım ayında yapılan değişiklikle birlikte zorunlu deprem sigortasında metrekare birim maliyeti bin 508 liradan, 3 bin 16 liraya çıkmış, azami teminat tutarı da 2023 yılı için 640 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak, enflasyonist ortam ve artan inşaat maliyetleri nedeniyle henüz 6 ay geçmesine karşın bu rakam da bugün itibariyle düşük kaldı. Bu kapsamda devreye giren DASK’ın teknik işleticisi Türk Reasürans, 3 bin 16 lira olan rakamı 6 bin liraya çıkarmak için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile birlikte çalışmalara başladı.

Konu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da aktarıldı. Bu kapsamda, teminat tutarındaki yüzde 100 artışla birlikte poliçe primleri de benzer oranda artacak. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 1 sene boyunca aradaki farkı devletin üstleneceği bir planlama yapılıyor. Planlamayla ilgili çalışmaların kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Eğer düzenleme bu şekilde yapılırsa, DASK’ın vereceği en yüksek teminat da 640 bin liradan 1 milyon 280 bin liraya çıkacak ve hemen hemen bugün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 100 metrekare bir ev için belirlemiş olduğu inşaat maliyetlerine gelmiş olacak.

DASK, 23.5 milyar hasar ödedi

DASK verilerine göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde 519 bine yakın hasar dosyası açıldı. 30 Nisan tarihi itibariyle deprem bölgesinde tüm hasar ödemeleri tamamlandı ve bugüne kadar da 23.5 milyar TL hasar ödemesi yapıldı. Bunun yanı sıra, eksik evrak nedeniyle halen süreci devam eden ve ödemesi yapılacak 20 bin kadar hasar dosyası bulunuyor. Bunlar da eklenince DASK’ın toplam hasar ödemesinin 26 milyar TL’ye yaklaşacağı tahmin ediliyor.