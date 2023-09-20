Denetçi odalarını hazırlayın, piyasa bozanın imza yetkisini alacağız

✔ Düzenleyici ve denetleyici kurum olarak yeni bir döneme girdiklerini ve bu dönemde Sigorta Kanunu dahil pek çok değişikliğin yaşanacağını söyleyen SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, “Yeni dönemde güçlü regülatör, güçlü piyasa diyoruz. Piyasa bozucu rekabetlere ve faaliyetlere müsaade etmeyeceğiz. Şahsi sorumluluk getireceğiz ve gerekirse imza yetkisini kaldıracağız” dedi.

Sigorta sektörü önemli bir dönemecin eşiğinde bulunuyor. Sigorta Kanunu dahil pek çok konuda yeni düzenlemelere hazırlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), özellikle piyasa disiplini konusunda ciddi adımlar atacak. Bunların içerisinde tıpkı Bankacılık Kanunu'nda olduğu gibi şahsi sorumluluk getirilmesi ve imza yetkisinin kaldırılması konuları da var.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) olağanüstü genel kurulunda 66 sigorta şirketi genel müdürüne hitaben konuşan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, yeni döneme ilişkin mesajlar verirken, ısrarla piyasa disiplini konusunun altını çizdi.

“Güçlü sektör, güçlü düzenleyici, denetleyici regülatör kuruluş ile mümkün” ifadelerini kullanan Eroğlu, özellikle denetim kadrolarını güçlendireceklerini belirterek şunları söyledi; “Sigortacılığa 365 günü kapsayan yerinde denetim anlayışını getireceğiz. Büyük şirketlerimiz, piyasa yapıcı şirketlerimiz şimdiden denetçi odalarını ayarlasın. Tam zamanlı olarak sahada olacağız. Denetçi arkadaşlarımın hiçbir şekilde SEDDK içerisinde olmasını istemiyorum. Denetçinin yeri sahadır, sigorta şirketleridir. Yerinde denetim ve gözetimle gördüğümüz sorunları erken tespit edip hızlı bir şekilde aksiyon alacağız.”

Sigorta şirketlerinde özellikle de mali tarafta uluslararası normlara uyumlu, şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir alt yapı görmek istediklerini kaydeden Eroğlu, “Piyasa bozucu rekabetlere ve faaliyetlere müsaade etmeyeceğiz. Özellikle fiyatlamada aktüeryal anlamda dengelemeyi yapamayan, bunun çok altında fiyat veren şirketlere çok hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz. Bu bir yandan finansallarda sürdürülebilirliği, karlılığı, öz kaynak karlılığını ve sermaye yeterliliğini götürdüğü gibi diğer taraftan müşteri ve sigortalı nezdinde itibar riski oluşturuyor. Artık fiyat odaklı bir yapıdan hizmet odaklı bir anlayışa geçme zamanı. Biz bu anlayışla önümüzdeki döneme ilişkin gerekli düzenlemeleri yapacağız ve yayınlayacağız. Sadece fiyat odaklı bir müşteri yapısı ile sigorta sektörünün sürdürülebilirliğini sağlayamayız” şeklinde konuştu.

Yeni Sigorta Kanunu’nda 30 maddeye ulaşıldı

Mevcut Sigorta Kanunu’nda reform ihtiyacı gördüklerini vurgulayan Başkan Eroğlu, “Bunu uçtan uca yenileyeceğiz. Sigorta kanunu özellikle piyasa disiplinini sağlayacak şekilde tazmin edeceğiz. Şu anda 30 maddeye ulaştık. Piyasa disiplini için sigortada mutlaka şahsi sorumluluğu getireceğiz. Bir sigorta şirketini tehlikeye düşürecek eylemlere sebep olanların imza yetkisini kaldıracağız. Bankacılık Kanunu’nda ne varsa Sigortacılık Kanunu’nda da olacak. Hepiniz fiyatlamanızı, planlamanızı, iş yapış şeklinizi ona göre ayarlayın.

Gerek şahsi sorumluluk, gerekse imza yetkisi kaldırılması konuları, tamamen işi kuralına göre yapan hiçbir sigortalıyı riske atacak konular değil. Burada kastımız, aktif azaltıcı işler yapan, sigortanın genel kabul görmüş kurallarının aşırı bir şekilde tersine, şirketin aleyhine işler yapan yöneticilere yönelik olacak. Bu profesyonel olarak çalışan, işini doğru yapan yöneticileri destekleyecek bir şey. Bu yönüyle piyasa disiplini sağlayacak bir mekanizma” ifadelerini kullandı.

Sektör için ‘en kötü’ geride kaldı

Sigorta sektörünün gerek dışsal ve gerekse de içsel faktörler nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, “Hükümetimizin seçmiş olduğu; üretimi, istihdamı önceleyen ekonomi modeli bizi dünyadan pozitif yönde ayrıştırdı. Ülke ekonomisi 12 çeyrektir art arda büyüme gösteriyor. Bu sigorta sektörüne de olumlu yansıdı ve sektörümüz her şeye rağmen büyüme gösteriyor” dedi.

Sigorta sektörü geneli açısından finansal verileri paylaşan Eroğlu, şu bilgileri verdi:

“Bu yılın ikinci çeyreği sonu itibariyle değerlendirdiğimizde mali bilançodaki karlılıkta toparlanma var. O nedenle en zoru geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Yeni ekonomi anlayışı ve alınan tedbirlerle hızlı bir şekilde ülke ekonomimiz normalleşmeye gidiyor. Bunun da sigorta sektörüne pozitif etkisi olacaktır. Nitekim ilk yansımalarını yılın ikinci çeyreği sonunda gördük. Öz kaynak karlılıkları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108’den yüzde 133’e çıktı. Dönem karlılığı 1,6 milyardan 23,1 milyara geldi. Bunların yansıması olarak büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 108’den yüzde 133’e ulaştı. Bunlar en kötüyü geride bıraktığımızın göstergesi.”