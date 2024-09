Deprem bölgesinde mücbir sebep uzatıldı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ‘Asrın Felaketi’ depremden etkilenen illerde bazı vergi ve SGK yükümlülüklerinin mücbir sebep kapsamına alınarak, ilgili kurumlara verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi ertelenmişti.

Başta Kahramanmaraş olmak üzere depremden etkilenen 11 ilde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunları uygulaması bakımından 6.2.2023 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmişti. Mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi ertelenmişti.

Başta Adıyaman olmak üzere, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan STK, esnaf ve ticaret odaları ile iş dünyası temsilcileri mücbir sebebin uzatılması yönünde taleplerini ilgili kurumlara iletmiş ve uzatma istemişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep halinin; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2024 Cumartesi günü sonuna uzatılması uygun bulunmuştur.

Buna göre, mücbir sebep süresince;

- Gelir stopaj vergisi beyannameleri, sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda, bu beyannamelerin vergi kesintilerine (gelir stopaj vergisi) ilişkin kısmı, damga vergisi (beyannameli damga vergisi mükellefi) beyannameleri ile aylık ve üç aylık olarak verilen diğer beyanname ve bildirimlerin (Tablo-1),

- KDV beyannameleri (üç aylık olarak verilenler dahil) ile Ba-Bs Bildirimleri’nin (Tablo-2),

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin (Tablo-3), verilme ve ödeme süreleri aşağıda yer alan tablolarda belirtilen sürelerin sonuna kadar,

Yukarıda belirtilen beyannameler ve bildirimler dışında kalan beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 31.1.2025 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28.2.2025 tarihine kadar (bu tarih dahil),

mücbir sebep halinin başladığı 6.2.2023 tarihinden önce tahakkuk etmiş olup vadesi bu tarihten sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ile mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizlerinin ödeme süresinin; her bir vade tarihi itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilerek, normal vade tarihlerinden itibaren 1 yıllık sürenin sonuna kadar, 1 yıllık sürenin 31.12.2024 tarihinden sonrasına tekabül etmesi durumunda ise 31.12.2024 günü sonuna kadar,

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ile 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci ve ikinci taksitlerinin ödeme süresi 31.12.2024 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2024 Cumartesi günü sonuna kadar uzatılması bu illerdeki şirketleri, esnafı ve iş insanlarımızı rahatlatmıştır.