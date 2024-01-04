Dijital İkiz kavramı ilk olarak Dr. Michael Grieves tarafından NASA’nın eşleme teknolojisi sonucunda ortaya atılmıştır.

O dönemden bu yana IoT ve Makine Öğrenme gibi başka teknolojilerle bütünleşik bir şekilde çalışan Dijital İkiz teknolojisi, dijital dönüşümde stratejik teknoloji trendlerinin arasında yer almaya başlamıştır.

Dijital İkiz teknolojisi, özellikle üretim, perakende, hizmet, sağlık gibi sektörleri dijitalleştirerek daha verimli ve tasarruflu operasyonlar gerçekleştirmesini sağlamaktadır.

İşletmelerin dijital bir ikizi oluşturularak, tüm operasyonel süreçlerin dijital bir ortamdan takip edilmesi mümkün hale gelmiştir.

Bir başka ifade ile Dijital ikiz teknolojisi, bir varlığın performansını denetlemenize, olası hataları belirlemenize, ayrıca bakım ve yaşam döngüsü hakkında daha bilinçli kararlar almanıza olanak tanır.

Bir ürünün sanal kopyası olan “Dijital ikiz teknolojisi” , “Dijital ikiz nedir?” başlığı ile tanımını, günümüzde önemini ve kullanıldığı alanları içeren bilgileri açık kaynaklardan derledim. Bugünkü yazımda bu bilgileri paylaşmak istiyorum…

Dijital ikiz teknolojisi, karmaşık ürünler üzerinde tümleşik bir veri, model ve analiz aracı olarak ürün tasarımı, gerçek zamanlı simülasyon, takip ve optimizasyon konularında üreticilerin ürünlerini daha iyi anlayabilmelerini ve bu doğrultuda analizler yapabilmelerini mümkün kılar.

Dijital ikiz (digital twin) fiziksel bir ürünün ya da bir hizmetin gerçek dünyadaki davranışının ve oluşturduğu sonuçların sanal modeli olarak tanımlanır.

Daha basit bir anlatımla dijital ikiz; sürecin, ürünün ya da servisin sanal bir modelidir.

Dijital İkiz kavramı 2002’den bu yana var olsa da IoT ile birlikte daha etkili hale gelmiştir.

Dijital ikiz, fiziksel bir nesnenin sanal bir modelidir.

Nesnenin yaşam döngüsünü kapsar ve davranışı simüle etmek ve işlemleri izlemek için nesnedeki sensörlerden gönderilen gerçek zamanlı verileri kullanır.

Dijital ikizler, bir fabrikadaki tek ekipman parçalarından rüzgar türbinleri ve hatta tüm şehirler gibi tam kurulumlara kadar gerçek dünyadaki pek çok öğenin kopyasını oluşturabilir.

Dijital ikiz teknolojisi, bir varlığın performansını denetlemenize, olası hataları belirlemenize, ayrıca bakım ve yaşam döngüsü hakkında daha bilinçli kararlar almanıza olanak tanır.

Dijital ikiz nasıl çalışır?

Dijital ikiz, fiziksel bir varlığı işlevselliği, özellikleri ve davranışı da dahil olmak üzere sanal ortamda dijital olarak kopyalayarak çalışır.

Varlığın gerçek zamanlı dijital temsili, üründen veri toplayan akıllı sensörler kullanılarak oluşturulur. Temsili, ilk ürün testinden gerçek dünyada çalıştırmaya ve hizmetten çıkarmaya kadar bir varlığın yaşam döngüsü boyunca kullanabilirsiniz.

Dijital ikizler, bir varlığın dijital modelini sağlamak için çeşitli teknolojiler kullanır.

Dijital ikizlerin avantajları nelerdir?

- Geliştirilmiş performans

Dijital ikizler tarafından sağlanan gerçek zamanlı bilgiler ve öngörüler; ekipmanınızın, fabrikanızın veya tesislerinizin performansını optimize etmenizi sağlar.

Sorunlar ortaya çıktıkça ele alınabilir ve böylece sistemlerin en iyi şekilde çalışması sağlanır ve arıza süreleri azalır.

- Tahmine dayalı özellikler

Dijital ikizler, binlerce ekipmandan oluşsa bile üretim fabrikanızın, ticari binanızın veya tesisinizin eksiksiz bir resmini ve dijital görünümünü sunabilir. Akıllı sensörler her bileşenin çıktısını izleyerek sorunları veya arızaları meydana geldiği anda belirtir. Ekipmanın tamamen bozulmasını beklemek yerine, sorunların ilk belirtisinde harekete geçebilirsiniz.

- Uzaktan izleme

Dijital ikizlerin sanal yapısı, tesisleri uzaktan izleyebileceğiniz ve kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. Uzaktan izleme aynı zamanda daha az insanın potansiyel olarak tehlikeli endüstriyel ekipmanı kontrol etmesi gerektiği anlamına gelir.

- Hızlandırılmış üretim süresi

Dijital kopyalar oluşturarak ürün ve tesislerin üretim süresini henüz üretilmeden önce hızlandırabilirsiniz.

Senaryolar çalıştırarak, ürününüzün veya tesisinizin arızalara nasıl tepki verdiğini görebilir ve esas üretime geçmeden önce gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Hangi sektörler dijital ikiz teknolojisini kullanmaktadır?

Bazı sektörler, gerçek dünya sistemlerinin sanal temsillerini oluşturmak için dijital ikizleri giderek daha fazla kullanıyor.

- İnşaat: İnşaat ekipleri, ticari projeleri ve konut ile altyapı projelerini daha iyi planlamanın yanı sıra mevcut projelerin nasıl ilerlediğine dair gerçek zamanlı bir görüntü sağlamak için dijital ikizler oluşturuyor. Ayrıca mimarlar, binaların 3B modellemesini dijital ikiz teknolojisiyle birleştirip proje planlamalarının bir parçası olarak dijital ikizleri kullanıyor. Ticari bina yöneticileri, misafirlerin konforunu iyileştirmek için odalardaki ve açık alanlardaki anlık ve geçmiş sıcaklığı, doluluğu ve hava kalitesini izlemek için dijital ikizleri kullanıyor.

- Üretim: Dijital ikizler, tasarım ve planlamadan mevcut tesislerin bakımına kadar tüm üretim yaşam döngüsü boyunca kullanılır. Dijital ikiz prototipi, ekipmanınızı her zaman izlemenize ve tesisinizin belirli bir parçasının veya tamamının nasıl çalıştığını gösteren performans verilerini analiz etmenize olanak tanır.

- Enerji: Dijital ikizler, enerji sektöründe stratejik proje planlamasını desteklemek ve açık deniz kurulumları, rafine tesisleri, rüzgâr çiftlikleri ve güneş enerjisi projeleri gibi mevcut varlıkların performansını ve yaşam döngülerini optimize etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

- Otomotiv: Otomotiv sektörü, dijital araç modelleri oluşturmak için dijital ikizleri kullanmaktadır. Dijital ikizler, aracın fiziksel davranışının yanı sıra yazılım, mekanik ve elektrik modelleri hakkında da fikir verebilir. Dijital ikiz, bileşen performansıyla ilgili bir sorun bulduğunda bir servis merkezini veya kullanıcıyı uyarabileceğinden, tahmine dayalı bakımın değerli olduğu başka bir alandır.

Sağlık hizmetleri: Dijital ikizler sağlık sektöründe çeşitli durumlarda kullanılmaktadır.

Bunlardan bazıları organları modellemek ve hastaların belirli tedavilere nasıl tepki verdiğini göstermek amacıyla simülasyonlar çalıştırmak için hastanelerin, diğer sağlık tesislerinin, laboratuvarların ve insan vücudunun tamamının sanal ikizlerini oluşturmayı içerir.