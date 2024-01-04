Dijitalleşme sağlık hizmetlerine erişimi artırıyor

Sağlık alanında dünyadaki inovasyonları ülkemizle buluşturan Siemens Healthineers Türkiye, 135. yılını kutluyor. Siemens Healthineers Türkiye’de 600’ü aşkın çalışanıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki merkezlerinin ve ülke çapındaki saha operasyonlarıyla geniş bir çalışma ağında faaliyet gösteriyor. Yapay zekâ, hassas ve kişiselleştirilmiş tıp, dijital çözümlerle sağlık verilerinin kullanımı ve yapay zekâ alanlarında sunduğu çözümlerle sağlık profesyonellerine karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeleri için destek olan şirket, 2021 yılında kanser bakımında dünyanın önde gelen kuruluşlarından Varian’ı bünyesine dahil etti. Böylece, dünya tıbbi teknoloji sektörünün en kapsamlı portföyüne sahip şirketlerinden biri haline geldi.

35. Yıl çerçevesinde ‘’geçmiş, şimdi, gelecek’’ temasıyla Osmanlı Devleti’nden günümüze, Siemens Healthineers’ın ülkemizdeki tarihini anlatan bir kitap da hazırlayan şirket, Çırağan Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısıyla bir asrı aşan sağlık tecrübesini ve gelecek hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sonemel, “Osmanlı Devleti’nde atılan ilk adımlardan, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı unvanı ve imzasıyla kurulan Cumhuriyetimizin ilk röntgen sistemine kadar, ülkemizin tarihiyle kol kola yürüyen köklü bir geçmişe sahibiz. Ürün ve hizmetlerimizle 135 yıldır coğrafyamızdaki görevimiz, görünmeyeni göstermek” açıklamasında bulundu.

“Sağlığa erişimi artırmak dijital teknolojilerle mümkün”

70'ten fazla ülkede 70 binden fazla çalışanı bulunan Siemens Healthineers globalde tıbbi teknoloji alanında 15 binden fazla patente sahip. Yapay zekâ çalışmalarına 90’lı yılların sonlarında başlayan kuruluş, bugün sağlık sektörüne diagnostik görüntüleme, laboratuvar çözümleri ve servis hizmetleri ile 80’den fazla yapay zekâ destekli ürün sunuyor. Bir hastanın dijital ikizini oluşturma, hassas ve kişiselleştirilmiş tıp, dijital çözümlerle sağlık verilerinin kullanımı ve yapay zekâ alanlarında sunduğu çözümlerle sağlık kurumlarına ve sağlık profesyonellerine karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeleri için destek oluyor.

Enis Sonemel, günümüzdeki artan nüfus ve hasta sayısı, yüksek sağlık sistemi maliyetleri, personel yetersizliği gibi baskıya yol açan zor koşullara dijital teknolojilerle yanıt sunmanın mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Teknoloji sayesinde hastalara ait verinin büyük bir hızla artması, bu bilginin analizi için bilgisayarlara olan ihtiyacı da artırıyor. Teknoloji tanıyı kolaylaştırmaya yardımcı oldukça, sağlık sektöründeki çalışanların zamanlarını daha etkili biçimde kullanması için sağlam bir zemin sağlıyor.

Büyüme vektörlerinde sağlık hizmetlerini dijitalle dönüştürme ve yakın gelecekte insanlığı tehdit edecek hastalıklarla da mücadele hedefleri olduğunun altını çizen Sonemel, kardiyovasküler ve nörovasküler bakım ile kanser bakımına odaklandıklarını belirtiyor.

Küresel ısınma sağlığı da tehdit ediyor

Küresel sıcaklıktaki her 1°C'lik artış ölüm riskini yüzde 5,5'e kadar artırıyor. Yaşlı ve kronik hastalıkları olan hastalarda aşırı sıcak dönemlerini sıvı ve elektrolit bozuklukları, böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonu, septisemi ve sıcak çarpması nedeniyle hastaneye yatma riskinin artmasıyla ilişkilendiriliyor.

Sağlık sektörünün iklim ayak izi, küresel net emisyonların yüzde 4,4'üne eşdeğer. Sağlık sektörü sera gazı emisyonlarında dünyada beşinci sırada yer alıyor. Siemens Healthineers geliştirdiği teknolojilerle sera gazı salımının azaltılmasına yardımcı oluyor.

İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven" Kitabı tarihe ışık tutuyor

Cumhuriyetimizle yaşıt bir İstanbul markası olan Baylan’ım marka yolculuğu bir kitapta toplandı. İstanbul’un yıllar içindeki sosyolojik ve kültürel değişimine tanıklık eden “İstanbul’un Baylan’ı: 100 Yıllık Serüven” Araştırmacı yazar Sevecen Tunç tarafından kaleme alındı.

Şekerleme ve pastacılık kültürünün başlangıç ve gelişim yıllarını anlatan kitap, aynı zamanda gastronomi literatürüne de bir katkı sağlıyor. Bir dönem kültür ve sanat insanlarının buluşma mekânı haline gelen ve “Baylancılar” olarak anılan bir edebiyat ekolüne ev sahipliği yapan Beyoğlu şubesinin öyküsü, edebiyat tarihimize düşülen kıymetli bir not niteliği taşıyor. Tasarımını Bülent Erkmen’in danışmanlığında BEK Tasarım’ın üstlendiği kitapta, kurum arşivinden daha önce gün yüzüne çıkmamış fotoğraflar da yer alıyor.

Künye:

İstanbul’un Baylan’ı: 100 Yıllık Serüven

Yazar: Sevecen Tunç

Editör: Ali Eroğul

Kitap Tasarımı, Kitap İllüstrasyonu ve Baskı Öncesi Hazırlık: Emre Çelik, BEK

Tasarım Yönetmeni ve Kapak Tasarımı: Bülent Erkmen

Yapım: BEK Tasarım ve Danışmanlık

Düzelti: Serpil Kurtay

Baskı: Ofset Yapımevi

1.Baskı: İstanbul, Kasım 2023