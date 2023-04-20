Dilovası gönüllü ordusu çocuklar için Kahramanmaraş’ta

Üzerinden yaklaşık iki ayın geçtiği ve 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği deprem felaketinden şüphesiz en fazla çocuklar etkilendi. Bölgenin toparlanmasında ve sosyal hayata uyumda en büyük görevlerden biri de belediyelere düştü. En çok hasarı ise Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay illeri aldı. Kocaeli, işte tam da bu noktada valiliği başta olmak üzere, belediyeleri, odaları, STK’ları, halkı ile tek yürek oldu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in misafiri olarak hafta sonu Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’e gittim. Hem afet bölgesinde yaşanan yıkımı hem de yeniden inşa edilmeye çalışılan yaşamı yerinde gözlemledim. Depremin olduğu andan itibaren kısa sürede organize olan Dilovası Belediyesi gönüllü ordusu, Kahramanmaraş’ta yaptığı hizmetlerle halkın gönlüne taht kurmuş.

Tüm Türkiye’den kuşkusuz deprem bölgesine birçok yardım ulaştırıldı. Kocaeli deprem bölgesinde özellikle ismini duyduğum en çok bilinen il. Kocaeli, deprem bölgesindeki halkla bütünleşen gönüllere taht kuran bir il olduğu gibi, Vali Seddar Yavuz öncülüğünde bölgeye Kocaeli çarşısı kuruldu. Bir ilke daha imza atılarak Dilovası, Darıca, Körfez Belediyesi’nin ortak çalışması ile ikinci Kocaeli çarşısı da Pazarcık ilçesine kuruldu. Yardımların sağlıklı bir şekilde dağıtılabilmesi için lojistik merkezini de Kocaeli oluşturdu. Birçok belediyemizin özellikle depremde 1 saat gibi kısa sürede organize olan Dilovası Belediyesi’nin gönüllü ordusu köylere giderek vatandaşlara sıcak çorba ulaştırdı.

Şu bir aşikar ki Kocaeli kurumsal kapasitesi en yüksek belediyelere sahip. Sadece belediyeleri, kamu kurum kuruluşları, STK’ları ile değil bir toplum olarak Kocaeli’nin kurumsal kapasitesi çok büyük bir noktada. Bugün deprem bölgesinde herkes Kocaeli’yi ve belediyelerini konuşuyor.

AFAD koordinasyon merkezi ziyaretimizde bilgi veren Horasan Kaymakamı Ömer Tekeş, “Şu anda halkın yazlık kıyafete ve ayakkabıya ihtiyacı var, hep beraber bu acıdan dersler çıkartıyoruz. Bu tip felaketlerde nasıl daha koordineli olacağımızı, neleri eksik yapıp neleri iyileştirmemiz gerektiğini hepimiz gördük, görüyoruz” dedi.

Dilovası Belediyesi’nin gönüllü ordusu ile Dulkadiroğlu ve köylerde çocuklarla bayramlaşma etkinliği düzenlenerek, bir nebze de olsa yıkımın etkisinden uzaklaştırıldı. Bayram sevincini yaşatan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e ve ekibine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Şayir, bölgesindeki OSB başkanlarını hemen koordine ederek yazlık kıyafetleri bir an önce çocuklara ulaştıracaktır.