Dış ticaret savaşı gölgesinde piyasalar

Dünya borsaları, dış ticaret savaşı soslu oynak bir haftayı neredeyse yükselerek kapattı. Dış ticaret savaşının %10 vergi ile başladığı Çin %5, %25 verginin bir ay ertelendiği Meksika %3, Kanada %1 yükselişle haftayı kapattı.

Çin hisselerindeki yükselişi dış ticaret savaşı rahatlaması olarak değil DeepSeek etkisi olarak okumak daha doğru olur. Değerlemesi yüksek ABD teknoloji hisselerinden makul fiyatlı Çin şirketlerine geçiş geçtiğimiz haftanın ana temalarından birisi oldu. Trump ve Xi’nin tarihi belli olmayan görüşmesinde gereksiz bir sertlik olmazsa bu eğilim devam edebilir.

Teknoloji şirketlerinin dördüncü çeyrek mali performansının ve/veya ilk çeyrek için paylaştıkları tahminlerin beklentilerin altında kalması ABD hisselerinin patinaj yapmasında etkili oldu. Amazon, Apple, Google, Tesla sert değer kaybeden dev teknoloji şirketleri arasında yer aldı.

Türkiye dış ticaret savaşlarından doğrudan etkilenecek konumda değil. ABD’nin ithalatında çok küçük bir paya sahibiz. ABD’ye karşı dış ticaret açığı veriyoruz. İhraç ürünlerimizin çoğunda zaten yüksek bir vergi uygulanıyor.

Ama yüksek betamız, kurumsal yatırımcı bazımızın yeterince güçlü olmaması nedeniyle dış ticaret savaşı satışından payımıza düşeni fazlasıyla aldık. Ocak ayı enflasyonunun yüksek gelmesi dalga boyunun artmasında hiç şüphesiz etkili oldu.

Buna rağmen, son iki günde gelen tepki alışı sayesinde haftayı sınırlı bir kayıpla kapattık. Banka ve GYO hisselerinden çıkış, gıda perakendesi, demir-çelik, havacılık sektörüne giriş haftanın ana temasıydı. Yabancı yatırımcının gelmediği bir ortamda piyasa hisse değişimi ile ayakta tutulmaya çalışılıyor.

Cuma günü açıklanan Enflasyon Raporunda Merkez Bankası dezenflasyon süreci konusunda bizi ikna edemedi. İnişli çıkışlı bir dezenflasyon patikası öngörmeye devam ediyoruz. Ticaret savaşlarının yarattığı ilave enflasyon riskine ve Merkez Bankasının oto pilotta değiliz açıklamasına rağmen faiz indirim döngüsünün devam edeceğine inanıyoruz.

Bu hafta yatırımcıların ajandasında Çarşamba günü açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu ilk sırada yer alıyor. Dış ticaret savaşı korkusuyla 12 aylık enflasyon beklentisinin Aralık Şubat arasında 1,5 puan artarak %4,3’e çıkması bu hafta açıklanacak tüketici enflasyonu verisinin önemini artırıyor. Piyasa beklentisi 0,2-0,25 bandında bir çekirdek enflasyon gelmesi. Negatif bir sürpriz Fed faiz indirim beklentisini öteleyerek piyasaların keyfini kaçırabilir. Son gelişmelerin Fed'in görüşlerini nasıl değiştirdiği konusunda ilk ipuçlarını 19 Mart toplantısında paylaşılacak tahminler ile anlayacağız.