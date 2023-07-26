Dışsal faktörler ıskalanıyor

Merkez’in geçen haftaki faiz kararından ve sonrasında gelen hamlelerden sonra dolardaki yükseliş durdu. USD/TL’de seçimden sonra artış oranı yüzde 35 oldu. Zaten çarşı pazarda ürün fiyatları bu civarda arttı.

Yavaş da gitse uygulanan sıkı para politikası, sert de olsa daraltıcı maliye politikası, doğrudur. Türkiye ekonomisinin başka bir çıkışı yoktur. Tek haneli yıllık faizden verilen konut ve taşıt kredilerinden, seçimden hemen önce verilen çok düşük faizli ‘’yatırım kredileri’’ adındaki kredilere, son üç yılda çok açıldık. Bu ucuz krediler; emlak, otomobil ve diğer varlıkların fiyatlarını artırdı. Bu şekilde oluşan refah etkisinin, zor koşulları yumuşattığı ileri sürülebilir. Bence bir tarafı düzeltmeye çalışırken, başka bir denge bozuldu.

Dolarda hızlı yükselişe izin verilmesi dışında, hâlihazırdaki politikaları eleştirmiyorum. Dolardaki artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına arka arkaya zamlar geliyor. Tabii kontrol edemediğimiz dışsal faktörler var. Örneğin brent petrolün fiyatı, bir yıl sonra, uzun vadeli ortalamasının üzerine çıktı. Buradan da darbe alabiliriz.