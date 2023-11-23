Dorak Grup başarılı turizm modellerini BAE, ABD ve İngiltere’ye ihraç edecek

Turizmin gelişmesi için sadece tesislerin yeterli olmadığı ve ziyaretçilerin duygularını anlayan, duyulara hitap eden deneyimler tasarlayan kuruluşların markalaştığı bilinen bir gerçek.

Bu bakış açısıyla, ülkemizde son dönemde yatırımların katma değeri artırmaya yönelik çok başarılı girişimler ortaya çıktı. Farklı bölgelerde özgün deneyimler sunan işletmeler gastronomi ve konaklama alanlarında dünyada dikkat çeken öyküler yarattılar.

Bazı yatırımcılar, “Entegre turizm yönetimi” olarak tanımlanabilecek bir modelle, ulaşımdan konaklamaya, yeme içmeden eğlenceye ve alışverişe uzanan bütünleşik sistemler geliştirdiler.

Bu modeli başarılı bir biçimde uygulayanlardan birisi olan Dorak Grup, Kapadokya İstanbul ve Efes gibi üç önemli merkezde toplam 3500 çalışanı ve 1000 yatak kapasitesiyle beş kıtadan gelen ziyaretçilere özgün deneyimler sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Dorak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pilav'la görüştük. Yatırımlarına ara vermeden devam eden kuruluş, 2023 sonuna kadar toplam 70 milyon dolarlık yatırım yapmış olacak.

Dorak Holding bünyesinde İstanbul’da Crowne Plaza, Cihangir Residence, Hagia Saofia Mansions Istanbul Curio Collections by Hilton; Kapadokya’da Sacred House, Exedra Kapadokya, Doubletree Hilton, Ramada Kapadokya, Uçhisar Kaya Otel, Le Blue Kuşadası otelleri arasında yer alıyor. Şirketin en yeni yatırımlarından olan Marriott Kapadokya’nın Ankara’nın doğusundaki en lüks otel olması hedefleniyor.

Grup, otellerinin yanı sıra tarihi yarımadadaki Sarnıç Restoran ve Sarnıç Spa ile gastronomi ve “wellbeing” alanlarında da hizmet veriyor.

Kapadokya’nın Dorak için özel bir önemi var. Yıllar önce, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonculuğunda bir potansiyel olduğunu fark ederek yatırımlara başlayan kuruluş, başta Uzak Doğu olmak üzere pek çok ülkede balon temalı tanıtım faaliyetlerinde bulunarak Kapadokya’nın bir balon merkezi haline gelmesini sağladı.

Kapdokya’daki konaklama ve gastronomi yatırımlarına da devam eden Dorak Grup bünyesindeki Kaya Göreme Oteli Mimar Turan Gülcüoğlu tarafından yenilendi. Yakında “Sacred Mansion” olarak hizmete açılacak.

Yine Kapadokya’da eski bir kilise mimarisini de içinde barındıran 83 odalı Exedra Oteli de önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Ayrıca, kayadan oyma bir otelin de çalışmaları devam ediyor. Kapadokya’da gastronomi yatırımları da sürüyor. Şirket Sur Balık dışında Han Restoran, Evranos Restoran, Ouick Chaine, Mado, Big Chefs ve Rupa Bar markalarıyla hizmet veriyor.

Dorak Grub’un yeme içme alanındaki en büyük markası olan Sur Balık’la ilgili projeler de gündemde. 7 Şubesi olan Sur Balık çalışanlarına büyük yatırım yapan bir marka. Çalışanların dönüşümü azaldıkça, müşterilerin sadakati artıyor. Bu da kuruluşun restoranlarındaki memnuniyet oranını ve dolayısıyla verimliliğini artırıyor.

Dorak Holding önümüzdeki aylarda Dubai’de açacakları Sur Balık’la küresel bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Dorak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pilav

“Dubai’de gelişen turizmin sunduğu fırsatları da göz önünde bulundurunca; böylesine evrensel ve kozmopolit bir şehirde, üst kalite hizmet ve ürün yelpazemizle Türk misafirperverliğini kitlelerle buluşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz Sur Balık’ı global bir marka haline getirmek. Hemen ardından İngiltere ve Amerika’da şubeleşmeye yönelik çalışmalarımıza ve planlamalarımıza son hız devam ediyoruz ” yorumunu yapıyor.

Öğretmenlerimiz Projesi bin kadın öğretmen hedefini aştı

2018 yılında, Z Zurich Vakfı katkılarıyla Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği ortaklığıyla hayata geçirilen ve 5 yıldır devam eden “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesiyle Cumhuriyetin 100'üncü yılında 77 farklı il ve 938 köyden toplam 1138 öğretmene, bu öğretmenler aracılığıyla 30 binden fazla öğrenci ve 150 binden fazla aile bireyine ulaşıldı. Projenin bundan sonraki etabında, öğretmenlerin kendi bulundukları bölgelerin gelişimi ve değişimi için oluşturdukları sosyal fayda odaklı projelerini hayata geçirerek yerel kalkınmaya destek olmaları hedefleniyor.



Sosyal etki yaratan Öğretmen Modülü ile kırsal kalkınmaya destek

Sosyal girişimcilik odağında öğretmenlere özgü geliştirilen modül, öğretmenlerin girişimcilik potansyelinii harekete geçirecek ve bu yönde kilit roller üstlenebilmelerine destek olacak eğitimleri içeriyor.



Bu yılki “Sosyal Etki Yaratan Öğretmen Modülü” eğitimleri 11-16 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da tamamlandı. Eğitimlerin ardından öğretmenler, uzman mentorların desteği ile kendi projelerini tasarladı. Projenin bundan sonraki etabında öğretmenlerin kendi sosyal fayda odaklı projelerini hayata geçirerek yerel kalkınmaya destek olmaları hedefleniyor..



En iyi sigorta poliçesi kadın ve çocuklara yapılan yatırım



Z Zurich Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Yılmaz Yıldız konuşmasında toplumlar için en iyi sigorta poliçesinin kadın ve çocuklara yapılan yatırım olduğunun altını çizdi. Türkiye'deki 1,2 milyon öğretmenin yüzde 60'ının kadınlar olduğunu hatorlatan Yıldız, gelecekte çok daha fazla kadın öğretmenimize destek olmaa amacı taşıdıklarını vurguladı.



Sınıf öğretmenleri en etkin iz bırakanlardır



Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ercan Yıldız, öğretmenlere şu cümlelerle seslendi: “Öğretmenlik çocukların hayatında iz bırakma sanatıysa, sınıf öğretmenleri en etkin iz bırakanlardır. Bu bilinçle yaptığınız işin çok kutsal ve değerli olduğunu bilerek devam edeceğinizden şüphemiz yok. “



Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise yaptığı konuşmasında, “2018 yılından beri yürüttüğümüz bu eşsiz projemizde bin öğretmen hedefimize ulaşmamızı Cumhuriyetin 100'üncü yıl coşkusuyla birlikte yaşamak ayrı bir mutluluk veriyor. Yarattığınız değişimi, dönüşümü çeşitlendirmek ve güçlendirmek sizlerin elinde. Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz projemizin bu değişim yolculuğunuzda size iyi bir rehber olduğunu ve bundan sonra da olacağını umuyor ve hepinize keyifli bir hafta diliyorum” diye ifade etti.





TEGV Denizli Ayten-Maksut Çavdar Öğrenim Birimi açıldı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Denizli’nin Deliktaş ilçesinde faaliyet gösteren öğrenim birimi, Pamukkale ilçesindeki yeni adresinde yeni ismiyle faaliyete geçti. Deliktaş Öğrenim Birimi’nde 2022 yılı başlarında binayla ilgili yapılan fiziki değerlendirmeler sonucunda, koşulların yetersiz olması nedeniyle yüz yüze etkinliklere ara verilmiş; teşkilatlanma kriterleri doğrultusunda yeni mekân arayışına başlayan TEGV yetkilileri, Pamukkale ilçesinde yeni bir mekân bularak Haziran 2023’te birimi taşımıştı. Birimin yeni ismi TEGV Denizli Ayten-Maksut Çavdar Öğrenim Birimi oldu.

Ayten ve Maksut Çavdar kimdir?

19 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde Yalova’da yaşamlarını kaybeden Ayten – Maksut Çavdar’ın, vefatlarından kısa süre önce kaleme aldıkları vasiyetnameleri ile miraslarının bir kısmını TEGV’e bağışladıkları öğrenilmişti. Çocukları olmayan Çavdar çiftinin bu fevkalade duyarlı davranışı karşısında isimleri Türkiye Eğitim Gönüllüleri’nin Çaycuma-Zonguldak’ta açılan öğrenim biriminde yaşatılmaktaydı. Kurulduğu 2005 yılından itibaren 775 gönüllüsü ile 16,222 çocuğa nitelikli eğitim desteği veren Çaycuma Ayten-Maksut Çavdar Öğrenim Biriminin etkinliklerine mekân standartlarının geliştirilmesi amacıyla Temmuz 2023’te geçici süreyle ara verildi. Ardından adlarını yaşatmak için başlatılan yeni yer arayışları, Denizli’de açılan yeni öğrenim birimine Yönetim Kurulu kararı ile “TEGV Denizli Ayten – Maksut Çavdar Öğrenim Birimi” adı verilmesiyle sonuçlandı.

TEGV’li çocuklarımız, Denizli Ayten-Maksut Çavdar Öğrenim Birimi’nde kavuşacakları nitelikli eğitim desteğiyle hayallerine bir adım daha yaklaşırken, aydınlık gelecekleri ile bu mirasa sahip çıkacaklar. Bu sayede Ayten ve Maksut Çavdar isimleri Denizli’de anlamlı bir şekilde yaşamaya devam edecek.

Yeni Öğrenim Birimi ve Nitelikli Eğitimde Fırsat Eşitliği

Yılda yaklaşık 2 bin çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturacak olan TEGV Denizli Ayten-Maksut Çavdar Denizli Öğrenim Birimi, 18 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen törenle açıldı. Törene, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol, TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Abalıoğlu, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Denizli’nin önde gelen iş insanları ve eğitim dostları İsmet Abalıoğlu, Ali Karamil, TEGV çalışanları ile veliler, gönüllüler, çocuklar ve basın mensupları katıldı. 6 Kasım 2023 Pazartesi günü Diyarbakır’da Bank ABC Öğrenim Birimini açan TEGV’in yaklaşık 2 hafta sonra bu kez ülkenin batısında yeni bir etkinlik noktası açıyor olması, Vakıf’ın eğitimde fırsat eşitliğine olan bağlılığının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TEGV öğrenim birimi 2000 çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturacak

345 m² kapalı alanı bulunan TEGV Ayten-Maksut Çavdar Denizli Öğrenim Birimi’nde etkinlik odası, Düşler Atölyesi, Okuma Adası, Bilişim ve Teknoloji Odası, Tasarım ve Beceri Atölyesi, Gönüllü odası ve bir ofis bulunuyor. Yılda yaklaşık 2 bin çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturacak olan Öğrenim Birimi, Denizlili çocukların eğlenirken öğrendikleri bir cazibe merkezi olacak.