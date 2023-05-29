Ekonomide obezite büyümeye devam

Seçim neticelendi ve şimdiki hükümetle devam dedi Türkiye… Ancak biri biter diğeri başlar misali, 10 ay sonra yeni sandıklar da tanımlanmış oldu. Zira 31 Mart 2024’te yerel seçimler var ve bunun anlamı, heterodoksta birkaç düzeltme dışında, “eski tas, eski hamam” politikalar sürecek.

Bugünden itibaren Seçim Ekonomisi 2.0 politikası da uygulamaya konulmuş olacak. Gerçi artık sürdürülemez noktaya gelmiş bazı makroeknomik veriler bir takım düzeltmeleri zorunlu kılacak olsa da “ne pahasına olursa olsun, yüksek büyüme” dönemi başlayacak. Peki, ekonomide neler olur?

RADİKAL DEĞİŞİKLİK YOK, ZORUNLU DÜZELTMELER VAR

Olacağı şudur; şu anda iş dünyasının en büyük sıkıntısı, döviz kıtlığı ve finansal sıkıntılar… Kimsenin enflasyonu fazla dert ettiği yok. Piyasalar aslında Erdoğan’ın kazanacağını fiyatlandırdığından seçim sonrası radikal değişiklikler beklenmese de bir takım düzeltmeler kaçınılmaz olacak.

Burada en çok merak edilen; dövizin varacağı noktadır. Her ne kadar ihracatçıların söylemiyle 25-27 liralık dolar fiyatı zikredilse de kur korumalı mevduat yanı sıra ekonomi yönetiminin bankalara uyguladığı baskı ve kambiyo kısıtlamalarının etkisiyle bu rakamlara ulaşmak, birkaç haftayı alır.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Ekonomi politikasında temel değişikliğe gidilir mi?

Sanmıyorum. Hükümet, bildiğini okuyacak. Yüksek büyüme için elinden geleni yapacak. Varlık Fonu şirketlerini yabancıya satmaktan, dış borçlanmaya ve içeride de parasal genişleme ile seçim harcamalarını finanse etmeye çalışacak.

Acil yapılması gerekenler?

Finansman darboğazının acilen aşılması gerekiyor. Enflasyon ile kur makasının kapatılması için çözüm şart. İhracatçının döviz kıtlığında yardıma ihtiyacı var. Politika faizi saplantısından çıkıp “geç likidite penceresi” benzeri piyasa normallerine yaklaşan faiz olmalı. Bu arada cari işlemler açığına yönelik acil eylem planı gerekecek.

NOT

ŞARK CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK

Sandıklar açıldı ve siyasi sonuçları artık biliyoruz. Ben, ekonomide açılan sandık sonuçlarını hatırlatmak istedim. Neticede heterodoksta birinci sezon finalini bu rakamlar şekillendiriyor:

Cari işlemler: 4.484 milyon $ açık.

Bir yılda ödenecek dış borç: 203,3 milyar $

Enflasyon TÜFE: %43,68

Enflasyon ÜFE: %52,11

Borsa endeksi: 4.580

Dolar/TL: 19,96 TL

Euro/TL: 21,38 TL

Politika faizi: %8,5

Piyasa faizi: %40

Borsada yabancı payı: %27,85

Ekonomi, bu tablo ile seçimden çıktı ve makroekonomik veriler, bir sonraki dönemin gidişatında belirleyici olacak. Görünen o ki, seçim ekonomisinin yeni sezonunda enflasyon 3 haneye taşınacak, memura, işçiye, çiftçiye, asgari ücretliye, emekliye yine para yağdırılacak. Bütçe açığı milli gelirin %10’una yaklaşacak. Netice; ekonomi, obezite büyümeyi deneyecek.





