Ekonomik türbülansta YZ ne yapar?

Trump’un hasarını gidermeye YZ’nin gücü yetmez. Belki karar alma süreçlerinde birtakım mikro katkılar sunabilir. Kuyuya atılan taşı çıkarmak yine bu taşı oraya atan organik zekâların(!) işidir.

Zor zamanlardan geçiyoruz. Trump’un başlattığı ticaret savaşlarının kan gölüne çevirdiği piyasaların normale dönüşü zaman alacak. Onun kuyuya attığı taşı, binlerce akıllı çıkarabilir mi bilinmez ancak yapay zekâ bu konuda öneri getirebilir mi? Mademki bu kadar umut bağladık, görüşü ne ola ki?

Ekonomik türbülans, piyasa dalgalanmaları, finansal krizler, enflasyon ve deflasyon gibi belirsizliklerin yaşandığı dönemdir. Bu tür durumlarda YZ, ekonomik aktörler için önemli bir destek sağlayabilir, çeşitli roller üstlenebilir. İşte yapay zekânın ekonomik türbülansta oynadığı başlıca roller:

Daha bilinçli karar süreçleri

Piyasa Analizi ve Tahmini: YZ, büyük veri setlerini analiz ederek piyasa trendlerini, ekonomik göstergeleri ve tüketici davranışlarını değerlendirebilir. Makine öğrenimi modelleri, geçmiş verilerden öğrenerek gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Daha bilinçli karar süreçleri oluşur.

Risk Yönetimi: Finansal kurumlar, yapay zekâyı kullanarak kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk gibi unsurları analiz edebilir. YZ, portföy optimizasyonu ve stres testleri gerçekleştirerek riskleri azaltmada etkili bir araçtır. Otomatik Ticaret sistemleriyle piyasa dalgalanmalarını sönümlendirebilir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Türbülansta YZ…

Maliyet optimizasyonu sağlar mı?

İşletmeler, yapay zekayı operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için kullanabilir. Örneğin, tedarik zinciri yönetiminde YZ, envanter seviyelerini optimize ederek lojistik maliyetlerini azaltabilir. Ancak sorun şu ki tedarik zincirlerini parçalayan Trump’un kararlarına etkisi olamayabilir.

Politik simülasyonlar çözüm mü?

Hükümetler ve merkez bankaları, YZ modelleriyle ekonomik politikaların (örneğin, faiz oranı değişiklikleri veya vergi reformları) olası etkilerini simüle edebilir. Bu, karar alma süreçlerini güçlendirir. Ancak FED başkanına; “hadi Jeromi sen de faiz indir” talimatına YZ’nin yapacağı şey yok.

not/ Teknolojik olmayan bir sorunu yapay zekâ çözemez

Küreselleşmenin resmen sona erdiği günümüzde giderek genişleyen ticaret savaşları, yakın gelecekte dünya ticaretine 3 temel sorun sunacak; 1-tırmanan enflasyon, 2-daralan büyüme ve 3-yeni çatışma alanları… Bu da siyasetin ekonomiyi belirlediği farklı bir çağın giriş kapısını tanımlamış oluyor.

Bu süreçte YZ, mikroekonomi alanında üretken olabilir. Trump’un dünya ekonomisinde oluşturduğu küresel hasarı, işletmeler belki de bazı alanlarda ülke çapında hafifletebilir. Ancak genelde YZ modelleriyle gidilecek makroekonomik yollar henüz ufukta görünmemektedir.

Şirketler ve bireyler katmanında YZ, tüketici harcamalarını ve tasarruf eğilimlerini inceleyerek ekonomik aktiviteye dair önemli içgörüler sunabilir. İşletmeler, bu verilerle pazarlama stratejilerini ve ürün geliştirmelerini daha iyi şekillendirebilir. YZ’den daha fazlasını beklemek hayalcilik olacaktır.

Kısaca Yapay zekânın ekonomik türbülansla başa çıkmadaki başarısı, kullanılan verilerin kalitesine, modellerin doğruluğuna ve insan uzmanlığıyla entegrasyonuna bağlıdır.