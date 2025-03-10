En başarılı yatırımcı hâlâ nakitte

Bu yıl için yaptığım tahminlerde, yatırımcılar açısından Çin ve Avrupa piyasalarının cazip olacağını düşünüyordum. Her iki bölgenin finansal varlıklarının performansı, uzun süredir Amerikan varlıklarının gerisinde kalıyordu. Yanı sıra, Çin’den bir teşvik paketi gelebileceğini düşünüyordum. Ekonomik olarak işler orada sınıra dayanmıştı. Çin yönetimi geçen hafta bir teşvik paketinin sinyalini verdi. Piyasa fiyatlaması da pozitif oldu.

Çin’in en büyük 50 şirketinin performansını yatırımcılara yansıtan fonun, dolar cinsinden yılbaşından beri getirisi yüzde 22 oldu. Avrupa hisselerinin gösterge endeksi Stoxx 600 sene başından beri yüzde 9 yükseldi. Öte yandan, ABD’nin S&P 500 endeksi bu yıl yüzde 2 düştü. Trump ve ekibi, ‘‘Ekonomi politikası kısa vadede sıkıntı yaratabilir. Uzun vadede kazançlı çıkacağız’’ diyor.

Fakat piyasalar bu gündemden pek hoşlanmıyorlar. Yüksek enflasyon ve düşük büyüme anlamına gelen stagflasyonu daha fazla konuşabiliriz.

20 Kasım 2024’te ‘‘Tarihin en başarılı yatırımcısı satıyor’’ başlıklı bir yazı yazdım. Warren Buffett’ın portföyünü boşaltıp, 300 milyar dolar nakde geçtiğini belirttim.

Bırakın başka hisseleri, Buffett kendi şirketinin hissesini bile almıyor. Hâlâ nakitte bekliyor. Aşırı değerli Amerikan hisseleri deyince, akla hemen Tesla ve Nvidia geliyor. Ancak Walmart, Coca-Cola, Procter& Gamble gibi defansif şirketler bile değerlemeler açısından başka bir boyutta işlem görüyor.