Enerji kaynak sorunu kadar idrak sorunu

1980’li yıllarda enerji tasarrufundan; “2 ampulden 1’ini söndür” sanıyorduk. Anladık ki kendimizi karanlıkta bırakmak yerine, zihnimizi aydınlatmamız gerekiyormuş. Bu aydınlanma, enerjini israf etmeyecek yol ve yöntemler geliştirmek ve uygulamakla mümkünmüş.

Petrolümüz doğalgazımız olmayabilir. Ancak aklımız da mı yok? Enerjinin kural koyucu hale geldiği dünyada, enerji verimliliği kurala uymaktır. Kural mı? Çok basit; enerjini verimli kullan, israf etme… Zira enerji kaynak sorunu olduğu kadar bir idrak sorundur.

ELEKTRİK FATURASINDA AYDINLATMANIN PAYI

Meğer 2 ampulden 1’ini söndürmek çare değilmiş. Zira elektrik faturasında aydınlatmanın payı %5 civarında imiş. Asıl sorun, ısıtma-soğutma (%80) ve başta buzdolabı olmak üzere klima benzeri tüketim kalemlerinin verimindeymiş. Üstelik soğutmak, ısıtmaktan da maliyetli…

Bir zamanlar “göğü ısıtamazsınız” sloganıyla tekrarlanan reklam vardı; “çatınızı cam yünüyle döşeyin.” Şimdi biliyoruz ki ısı yalıtım uygulamalarıyla binalardaki enerji tasarrufu %50’leri buluyor. Tekniğine uygun mantolama gibi yöntemlerle göğü ısıtmak ya da soğutmak zorunda kalmıyormuşuz.

AKILLANMAK MECBURİYETİNDEYİZ

İnsanı eğitemiyorsan, malzemeyi ve süreci eğit der mühendislik bilimleri… Malzeme; daha akıllı şebeke, akıllı bina, akıllı tesisat, izolasyon gibi yöntemlerden gelir. Buzdolabını enerji dostu yaptık, böyle üretilmesini zorunlu kıldık. Klima, TV, süpürge, kombi gibi evimizde enerjiye dair her ne var ise onları da teknoloji sayesinde akıllandırmak zorundayız. Yetmez, biz de akıllanmak mecburiyetindeyiz ki enerji verimliliğiyle daha iyi bir gelecek inşa edebilelim.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Eğitimde iki kritik aşama nedir?

Bunu 2 yolla yapabilirsiniz. 1-Enerji faturalarını ateş pahası hale getirerek, 2-Kullanıcıyı çocukluktan başlayarak eğiterek… Üstelik Paris İklim Anlaşması, Yeşil Mutabakat gibi hayatımızın yeni regülasyonları; enerji verimliliğini keyfiyet olmaktan çıkarıp zorunlu kılarken…

Gelecek nesile nasıl bir dünya bırakacağız?

Verimder, her geçen gün azalan mevcut enerji kaynaklarını korumak ve daha verimli kullanarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyor. Anadolu Buluşmaları’yla politikacıların, yerel siyasetçilerin, yönetimlerin ve kamuoyunun dikkatine enerjiyi getiriyor.

NOT

MERKEZİ YÖNETİM GEREKEN YASALARI ÇIKARSIN

Merkezi ve yerel yönetimler arasında işbirliği ve koordinasyon önemlidir. Bu işbirliği ancak bizi başarıya taşır. 5 Adımda enerji tasarruf önerileri: 1-Mutlaka yalıtım yaptırın, 2-Kullanmadığınız radyatörü kapatın, 3-Beyaz eşyalarınız akıllı olsun, 4-Güneşi depolayın, 5-Akllık sayaçlar ile enerjiyi takip edin.

Tüm bunlar yeter mi? Elbette yetmez, daha fazlası, kamuoyunda enerji verimliliği bilincini uyandırmaktır. Türkiye’nin ortalama 60 milyar $’lık enerji ithalatının dörtte biri büyüklüğünde bir kaynağı var ve bu; enerji verimliliğidir. Enerjiyi israf etmemek, akıllı kullanmaktır.

Benim bu önerilere ilavem şu olur; merkezi yönetim gereken yasaları çıkarsın, yerel yönetimler bunları uygulasın ve okullarda çocuklarımıza enerji verimliliği, ders olarak okutulsun.