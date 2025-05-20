Canlılara saygı, uygarlıktır

Hayvanlar mal ve eşya iken “canlı” diye yasaya girdi ama eskinin itlaf ekiplerinin yerini “uyutma” yaklaşımı aldı. Bodrum bu uygarlık dışı tutuma dur demek için modern barınak inşasına başladı.

Bodrum’dayız… Genç belediye başkanı Tamer Mandalinci, ilk yılın icraatlarını anlatıyor. Ekranda tüm faaliyetleri içeren sunum eşliğinde… Sıra; Torba Barınak Projesi’ne gelince, aşırı dikkat kesiliyorum. Zira zihnimde hala “hayvan itlaf yasasını” gece kabul edip zafer sarhoşu poz veren vekiller var.

Hatırlayın; yasaya göre, sahipsiz sokak hayvanlarını toplayıp barınaklarda iyileştirmeye tabi tutulacak ya da uyutulacaktı. Bir bakıma geçmişin “köpek itlaf” ekibinden, “hayvan uyutma” ekibine geçilmişti. Barınak için para yok diyen bazı belediyeler, topluca hayvan katliamına girişmişlerdi.

Hayvan korumaya 99 milyon lira ceza

Bodrum Belediyesi, farklı bir yol izledi. Torba’da 3,150 m2 alanda her biri 2 katlı modern barınaklar inşa etti. Ameliyathane, bakım, canlandırma ve gözlem odalarıyla… Benzer iyileştirmeyi, Turgutreis Barınağı’nda da yapacaklar. Canlıya saygı uygarlık ölçüsüdür ve Tamer Mandalinci bu yolu tercih etti.

Ancak sorun şu ki köpek imha kafasındakiler, barınaksızlık yüzünden “sokağa bıraktılar” diye Bodrum Belediyesine 99 milyon lira ceza yazdılar. “Barınakta tutmalıydınız” gerekçesiyle ceza yazarken barınak tahsisatı vermeyen yine aynı kafa… Hayvan “mal, eşya” iken “canlı” diye yasaya girdi ama…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Sokak hayvanlarına dair…

Sokak hayvanı nedir?

Genelde sahipsiz ya da sahipleri tarafından sokağa terkedilmiş hayvanlardır. Yasa ile çip uygulaması başlatılmış olsa da Bodrum sokakları, sorumsuz kişiler tarafından terk edilmiş hayvanlarla dolu. Belediye buna çare olarak 160 köpek kapasiteli Torba Barınağı’nı inşa ediyor. Yılsonu hizmete giriyor.

Sorumsuz sahipleri?

Aslında kabahatler kanununa göre bazı cezalar var fakat çipi, köpeklere değil, zalim sahiplerine takmak gerekiyor. Tatil süresince köpek edinip, daha sonra sorumluluğundan kaçınmak için terk edenler yüzünden belediye ayda 550 bin lira mama masrafına giriyor. Yetmiyor, ceza ödüyor.

not/ Yazlıktan kışlığa dönüşen bodrum’da belediyecilik zor

Hatırlıyorum; İstanbul’un bir zamanlar Eminönü Belediyesi vardı. Eminönü var, fakat belediye değil, zira onu Fatih’e bağladır. Sebep; İller Bankası’nın nüfusa göre kaynak aktarımıydı ve Eminönü nüfusu gündüzleri 2,5 milyon iken gece 50 bine düşüyordu. Sayım günü de evinde kalan 50 bin kişi oluyordu.

Bodrum da zaman içinde demografik yapısı değişen bir yer. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir zamanları çoktan geride kaldı. Yazlıkçılık, zaman içinde sürekli yaşanılan belde halini aldı. Özellikle pandemi sonrası Bodrum, İller Bankası’ndan “5000 kişi yaşıyor” üzerinden fonlanan milyonluk yer…

Başkan Tamer Mandalinci, SGK, vergi borçlarına dahi yetmeyen belediye gelirlerini arttırmanın inovatif yollarını ararken 3,6 milyar liralık borç için elindeki varlıkları takas etmeye çalışıyor. Bodrum Türkiye’nin turizm markası ise ve küresel arenada var kalacaksa, yasalar ve anlayışlar değişmeli.