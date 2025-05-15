Yapay zekâya kadın lider daha yatkın

Kadın iş liderleri, yapay zekâyı tartışıyor. Vardıkları nokta; YZ’yi yetkin ve etik kullanmak yetmiyor, toplumun tüm kesimlerinin yararlanması için bu konuda farkındalığı arttırmak gerekiyor.

Teknolojide Kadın Derneği’nin, YZ çağında eylemciler konulu yuvarlak masa toplantısındayız. Adı “yuvarlak” ama “U” şeklindeki masanın etrafındaki 15 kadın; YZ eylemcilerinin sektör ve şirket dönüşümünde nasıl yer aldığını tartışıyor. İnsan odaklı etkisi, sunacağı katkı? Merak konusu bu…

Dataexpert işbirliğiyle, BMI Business School organizasyonun bir diğer salonunda; üretken yapay zekâ çözümlerini dinlerken Yapı Kredi’den Eylem Karaca; 21 farklı süreçteki YZ konularını anlatıyordu. Doküman anlamlandırma, ıslak imza doğrulama, çek okuma, sahteciliğe tedbir gibi çözümler…

Üretken yapay zeka yaygınlaşıyor

Yıldız Holding’den Gül Erol ise YZ seferberliğinden söz ediyor ve üretken yapay zekâ eğitimlerinin yaygınlaştırılmasını öneriyordu. Teknolojide Kadın Derneği’nin yuvarlak masa grubuna geri döndüğümde, YZ’nin üretkenliğin dışına taşması, hayatın her şubesinde yer alması fikri tartışılıyordu.

Dernek Başkanı Zehra Öney, yapay zekâ güzellemesinden ziyade çözüm odaklı yaklaşımların, yaşanmış tecrübeleri ve bunlardan doğan somut çıktıları konuşmanın gerektiğini anlattı bize; “ben yapay zekâların kültürel, etik kurallardan etkileneceğine inananlardanım.” Katıldığım bir görüş bu…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Kadında YZ’ye dair…

Yuvarlak masaya kimler katıldı?

Av. Çiğdem Ayözger Ongun, Gülçin Aytemizel Telatar, Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir, Barış Öney, Sühendan Işık, Canan Alkın, Güler Akıncıtürk Belger, Firuze Duygu Çalışkan, Çiğdem Ayözger Öngün, Sebla Oran, Gamze Aksüt ve Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney.

Yuvarlak masa ana çıktısı neydi?

Katılımcıların görüşlerinin bileşkesinde, YZ’yi popüler kültürün içi boşaltılası bir kavramı yapmak yerine, bu yeni enstrümandan optimal yararlanmanın yollarını aramaya yönelmek gerekiyor. Bunun için teknolojinin kadın liderlerine büyük iş düşüyor. Zira zekâ ekonomisinin zeki kadınlara ihtiyacı var.

not/ YZ zeki ve yetenekli bulmada organik zekâdan daha yetenekli

Zehra Öney’in aktarımı ilginç; “Geçenlerde bir iş ilanı verdim, halkla ilişkiler, iletişim ve içerik üzerine. LinkedIn’e koyduktan sonra hayatımda ilk kez 260 başvuru aldım. Başvuruların çoğunun alt kriterlere uymadığını düşündüm ancak incelediğimizde adayların çoğu oldukça kaliteli ve iyi konumdaydı.”

“Yapay zekâ çağında en çok öne çıkan kavram güven… Bu bağlamda, insan odağında bir yaklaşım benimsemek, bizim sorumluluğumuz olmalı. Karar vericiler YZ’yi ıskalamasın. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzeyler YZ sayesinde hem kendilerini hem de kurumlarını geliştirebilirler.”

Özetle benim zihnime kaydettiğim notların başında; teknolojinin geldiği noktada YZ, yalnızca üretim süreçlerini değil, yönetim süreçlerini de devrimsel değişime tabi tutacak. Üstelik bu, sadece teknolojiyle ilgili bir adım atmak değil, aynı zamanda etik bir sorumluluk olarak karşımıza çıkıyor.