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Enflasyon düşmeden seçim olmaz

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Seçim sonrasında, ekonomi politikasının değişip değişmeyeceği tartışılıyor. Cumhurbaşkanı’nın değerlendirmeleri, Şimşek’in açıklamaları, enflasyonla mücadelenin süreceğini gösteriyor. Basit bir mantıkla, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı iktidar partisinin oylarını erittiyse, politika yapıcıların bu sorunu çözmesi gerekiyor.

Ana muhalefet partisi aldığı yüksek oyla, bir noktada ‘‘erken seçim’’ konusunu gündeme getirecektir. Erken seçim kararı alınırsa, mevcut ekonomi programı zaten sürdürülemez. Ekonomik büyüme istenir. Tabii bu tartışmalara daha zaman vardır. Merkez Bankası’nın yılsonunda enflasyon tahmininin tutması, ekonomi yönetimi açısından kritiktir. Beklendiği gibi, temmuz-ağustos döneminden itibaren enflasyondaki artış hızı düşerse, iktidar biraz rahatlar. Mehmet Şimşek de üzerindeki baskının azalmasını isteyecektir.

Önümüzdeki dönemde sıkı para politikasına sıkı maliye politikası eşlik eder. Kemerler iyice sıkılır. Merkez Bankası’nın pazartesi sabahı reeskont kredilerinin faizini ve avans faizini 750 baz puan artırması, piyasaya bir mesajdır. 25 Nisan’daki toplantısı öncesinde, Merkez’in bir gevşeme istemediğinin göstergesidir.    

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