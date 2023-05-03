İşimin bir parçası olarak, İTO’nun İstanbul enflasyonunu da, TÜİK’in resmi enflasyonunu da takip ediyorum. Ancak çarşı pazardaki çılgın fiyatları görmek yetiyor. Enflasyonun önümüzdeki dönemde nasıl düşeceği kritik hâle geliyor.

Seçimden sonra para politikası değişse bile, enflasyonun önümüzdeki bir yılda kontrol altına alınması zordur. Mart 2024’de yerel seçimler var. Seçimi ister iktidar, ister muhalefet kazansın, para muslukları açık kalır. BDDK verilerine göre, Türk Lirası cinsi kredilerde yıllık artış oranı yüzde 100’e yaklaşıyor. Kredi artışı hızı sertçe düşmeden enflasyon inmez. Yerel seçimler öncesinde de kredi kanalları kapatılmaz. Enflasyonu direkt etkileyen dolar kuruyla ilgili dedikodu kazanı da kaynıyor. Otuzlu, kırklı seviyeler havada uçuşuyor. Kur belli bir oranda yükselebilir. Ancak şu enflasyonist ortamda, dolar kurunun hızla artmasına izin verilemez. Pusulayı şaşırırız.

Bu analize, deprem nedeniyle artacak bütçe açığının enflasyonist etkisini dâhil etmiyorum. Memura, işçiye, emekliye mecburen yapılacak maaş ayarlamalarının tüketim üzerinden enflasyona katkısından da bahsetmiyorum. Özetle, enflasyon düşmez.