Erişim yasağı, Roblox’u ofis açıp Türkiye’ye yerleşmeye çekti

Albright Stonbridge Group’un Türkiye’den sorumlu yönetici ortağı, ticari diplomasi, kamu ilişkileri, kurumsal değişim yönetimi danışmanı Hakan Akbaş davet etti, dünyada oyun platformu olarak bilinen Roblox’un global yönetim ekibiyle bir grup meslektaşımla birlikte buluştum.

Buluşmaya giderken Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Roblox’a 7 Ağustos 2024’ten beri uyguladığı erişim engeliyle ilgili haberlere baktım. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Roblox’a erişim engeliyle ilgili şu açıklamasını okudum:

Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, “Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.

Buluşmaya Roblox Corporation’un global yönetim ekibinden Başkan Yardımcıları Nicky Jackson Colaco, Tami Bhaumik, Kıdemli Uluslararası İlişkiler Direktörü James Kay, Program Politikaları Direktörü Edward Palmieri, Geliştirme Komitesi Başkanı JP Sousa, Ürün Direktörü Aykud Gönen, Kamu Politikası Direktörleri Tim Scott ve Khalid Hadadi katıldı.

Tami Bhaumik, Roblox’un tarihçesini özetledi:

- Roblox fikri, ortağı Eric Cassel ve kurucu ortağımız, CEO’muz David Baszucki tarafından geliştirildi. Dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler, platformu kullanarak geliştirdi. Bu fikir evrilerek 2006 yılında Roblox halini aldı.

İnsanların kendi dünyalarını oluşturmak üzere platforma katıldığını belirtti:

- Platforma katılanlar arkadaşlarını da davet etti, bu sayede yaratıcı topluluğu kısa sürede Roblox’un bel kemiği haline geldi.

David Baszucki’nin şirkette klişeleşen sözünü aktardı:

- Çocukların yaratıcılıkları çok güçlü. Onların yaratıcılıklarını kullanmak daha doğru. Çocukların hayal güçlerini paylaşarak oyunları oluşturmalarına olanak tanıdık.

James Kay, Roblox’un sürükleyici bir oyun ve yaratıcılık platformu olduğunu savundu:

- Her gün milyonlarca kullanıcı, global bir yaratıcı topluluğu tarafından oluşturulan çevrimiçi oyunlar ve diğer 3B deneyimler ile yaratıcılığını geliştiriyor, oyun oynuyor, öğreniyor ve diğer insanlarla bağlantı kuruyor.

Roblox’un vizyonuna işaret etti:

- Güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada insanların bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamak.

Tami Bhaumik, Roblox’un 190 ülkedeki ortalama günlük aktif kullanıcı sayısının 79.5 milyon olduğunun altını çizip, güvenlik konusuna dikkat çekti:

- İlk günden beri güvenlik bizim en çok önem verdiğimiz yanımız. Odak noktamız güvenlik. Yapay zeka da, güvenlik konusunda devrede. “Tutucu” sayılabilecek düzeyde bir kural setimiz var.

Filtrelerin kesintisiz devrede olduğunu kaydetti:

- Filtrelerimiz sürekli güncelleniyor.

Edward Palmieri araya girdi:

- Çünkü, çocuklar filtrelenen kelimelerin, görüntülerin, paylaşımların etrafından dolanıp yeni girişimlerde bulunabiliyor. Filtrelerimiz de buna göre güncelleniyor.

Tami Bhaumik, ebeveynlerin çocuklarını takip edebilecekleri kılavuzun olduğunu bildirdi:

- Anne-babalar çocuklarına Roblox’ta harcama sınırı da koyabiliyor. Anne-babalar bazen çocukların girdiği dünyayı anlamakta zorlanabiliyor. Biz onların anlamalarını kolaylaştırıyoruz.

Nicky Jackson Colaco, Roblox’a erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye’de bir ofis açma kararı aldıklarını aktardı:

- Türkiye’de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazır.

Roblox’un Türkiye’deki yasa ve düzenlemelere saygı duyduğunu vurguladı:

- Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Roblox’un dünyada çok az sayıda ülkede doğrudan ofisi var. Ofis açma kararımız, Türkiye’ye verdiğimiz önemin bir göstergesi.

Türkiye’de ofis açacağını anons etmek Roblox’a erişimin yeniden sağlanmasına yeter mi?

Türkiye’deki yaratıcılar 287 milyon lira kazandı

Roblox Başkan Yardımcısı Nicky Jackson Colaco, sahibi oldukları platformun Türk toplumunda pozitif rol oynayabileceğini savundu:

- Roblox, 10 yıldır Türkiye’de. Platform üzerinde oyunlar ve deneyimler oluşturan Türk geliştiricilerin sayısı, 2024 yılı Haziran ayı sonu itibariyle on binlerce kişiye ulaştı.

Şu veriyi paylaştı:

- Roblox, son 5 yılda Türkiye’deki geliştiricilere 287 milyon liradan fazla ödeme yaptı.

Türkiye ile ilgili şu verileri ortaya koydu:

Türkiye’deki günlük aktif kullanıcı sayısının yıllık büyüme hızı yüzde 166’yı buldu.

Bu yıl Türkiye’deki Roblox Studio kullanıcılarının sayısı 63 bine ulaştı.

Son 12 ayda Türkiye’deki Roblox platformu yaratıcı topluluğuna yapılan ödemeler 172 milyon lira oldu.

Türkiye’deki Roblox geliştiricilerine yapılan ödemelerdeki yıllık artış yüzde 37’ye çıktı.

Roblox STEM ile ilgili şu bilgileri verdi:

Roblox Studio aracılığıyla her yaştaki kullanıcılara yönelik olarak ücretsiz STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) becerilerini geliştiriyor.

Roblox Studio, gençlerin ve çocukların herhangi bir ücret ödemeden kodlamanın temellerini öğrenmesine ve deneyimlemesine imkan tanıyan yaratıcılığa dayalı bir model oluşturma ortamıdır.

Okullarda, kodlama, animasyon ve dijital medeniyet gibi konuları öğretmek için Roblox kullanan öğretmenlerin sayısı artıyor.

ODTÜ Mezunları İskenderun Meslek Yüksek Okulu’nu yeniden açtı

Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) önceki Başkanlarından Tavit Köletavitoğlu, Haver Pharma’nın patronu Selçuk Camcı’nın fabrikasında gerçekleşen buluşmada bilgi verdi:

- ODTÜ Eymir Kültür Vakfı (EKV) olarak İskenderun’daki Meslek Yüksek Okulu’nu yeniden inşa ettik.

Köletavitoğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) bünyesindeki İskenderun Meslek Yüksek Okulu’nun 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar aldığını anımsattı:

- İskenderun Meslek Yüksek Okulu, ODTÜ Eymir Kültür Vakfı (EKV) tarafından, Valilik denetiminde 91 milyon lira harcanarak yeniden inşa edildi. 14 Ekim 2024’te okulda yüz yüze eğitim yeniden başladı.

ODTÜ mezunlarının ODTÜ Eymir Kültür Vakfı şemsiyesi altında birleştiğine işaret etti:

- ODTÜ mezunlarının ve eğitim gönüllüsü dostlarının bağışlarıyla inşa edilen İskenderun Meslek Yüksek Okulunun Makine, Mekatronik ve Metalurji birimleri öğrencileri, 2 yıllık aradan sonra derslikleri, laboratuvar ve atölyeleri kullanarak yüz yüze eğitime geçti.

Köletavitoğlu’nun paylaştığı bilgi notuna göre, proje 2 bine yakın bağışçının ayni ve nakdi destekleriyle gerçekleşti:

- İskenderun Meslek Yüksek Okulunda bu ders yılında 600 öğrenci öğrenim görecek. Gelecek yıl öğrenci sayısı 3 bin 200’e çıkacak.

Köletavitoğlu, şu noktanın altını çizdi:

- ODTÜ Eymir Kültür Vakfı, 1999 Gölcük ve 2011 Van depreminde de aynı şekilde eğitim yuvaları için harekete geçmişti.