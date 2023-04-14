Escar, sektörden hızlı büyüdü

Filo araç kiralama sektöründe yerli bir firma olarak faaliyet gösteren Escar, sektörde yenilemeler yüzde 35’ken, kendi müşterilerini yüzde 89 korudu. Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, “Bizim farklılığımız bu” diyerek, “Türkiye’de otomotivde binek ve hafif ticari araç alanı geçen yıl yüzde 6 büyüdü. Filo kiralama sektörü yüzde 3 büyüdü. Biz yüzde 20 büyüme kaydettik” diye konuştu.

Bir grup gazeteciyle iftarda bir araya gelen Escar Genel Müdürü Nora Kararkaş, sektörel değerlendirme de de bulunarak, 2018 yılında döviz anlaşmalarının TL’ye çevrilmesi ardından filo kiralamada bir gerileme yaşandığını kaydederek, “KOBİ niteliğindeki firmalar, artan kurun da etkisiyle kiralamadan çok ikinci el araçları kendi bünyelerine almaya başladılar. Bu da sektörün bir miktar gerilemesine neden oldu. Bizim müşterilerimiz kurumsal nitelikte. O yüzden gerilime yaşamadık. Bir de bizim Escar olarak farkımız aynı müşteri ile uzun yıllar çalışmak. Sektörde yenileme ortalaması yüzde 35’ken bizim bu oranımız yüzde 89” şeklinde konuştu. Sektörün 20 büyük oyuncusunun toplam payının yüzde 80 olduğuna da dikkat çeken Karakaş, pazar paylarının yüzde 2 olduğuna dikkat çekti.

4 bin 727 aracı var

Karakaş, 2022’de 2021 senesine göre yüzde 60,7 artış kaydederek 726,2 milyon TL hasılat elde ettiklerini belirterek, 2021’de halka arz olduklarını anımsattı. “Geçtiğimiz sene 2021’e göre adetsel olarak yüzde 20, net satışlarda da yüzde 64 oranında bir büyüme gösterdik” diyen Karakaş, şunları söyledi: “Bu yıl da büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Filomuzda toplam 4 bin 727 aracımız var, bunların 4266’sı kiralık. Borsaya girmemizle birlikte gerek sermayemizin artması gerekse yatırımcılarımızın desteğiyle yeni yatırım alanlarına da giriyoruz.”

Yıldız Pazar’da…

Escar’ın 2022 sonu için KAP’a yaptığı açıklamada şunlar yer almıştı: “2021’de hasılatını yüzde 60,7 artırarak 726,2 milyon TL’ye çıkardı. FAVÖK’ünü de geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 93,57 artışla 490,7 milyon TL’ye yükseltti. Karını yüzde 74,3 artırarak 453,6 milyon TL net kar elde etti. Faaliyet karını yüzde 91,65 artışla 484,5 milyon TL’ye çıkaran Escar’ın faaliyet kar marjı da yüzde 66,7 olarak gerçekleşti. 2021’den bu yana BİST 100’de işlem gören Escar, 3 Nisan'da Yıldız Pazar’da yer aldı.”

■ Türkiye’deki filoların yüzde 2’si elektrikli

“Kontrolmatik” iş birliğiyle “Mint” adlı girişimi hayata geçirdiklerini anlatan Karakaş, şunları söyledi. “Araç paylaşım modeli ile eşzamanlı olarak, batarya üretimi ve şarj istasyon kurulumu, sonrasında da mikro mobilite araç üretimi planlıyoruz. Üretimini yapmayı planladığımız araçlarımız iki kişilik olacak ve yüzde 100 elektrikli olacak. Araçlarımız saatlik araç paylaşım ekosistemine sunulacak ve kurumsal şirketler de odak noktamızda yer alacak. 2023 yılı ikinci yarısından itibaren çalışmalarımızın altyapısını tamamlamış olmayı ve pilot bölgelerde araçlarımızın dolaşmaya başlamasını hedefl iyoruz.” Karakaş ayrıca şu anda Türkiye’deki kiralık araç fi lolarının sadece yüzde 2’sinin elektrikli olduğunu da belirterek, bunların önemli bir kısmının hibrit olduğunu kaydetti.

■ Var mı artıran 35 bin araç sattı

Nora Karakaş, kiralama ömürleri dolan araçlarını dönüşlerinde satmak için 10 yıl önce varmiarttiran.com’u kurduklarını ve bu sayede 35 bin araç sattıklarını kaydetti. Karakaş, “Birkaç ay önce varmiarttiran.com ayrı bir şirket olarak yapılandırdık. Şimdi vatandaşa da açacağımız önemli bir platform olacak. Bu açılımımızla birlikte artırmayı hedefliyoruz” dedi.