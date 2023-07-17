Eşinin yüzünü evlendiği gece gördü, adına okul yaptırıp birlikte kürsüye çıktı…

HAZİRAN 2009, Yeşilyurt, Malatya…

İlçenin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Kavuk’un eşi adına yaptırdığı “Türkan Kavuk Anaokulu”nun açılış törenindeyiz…

Mehmet Kavuk, açılış töreninde kürsüye çıktığında eşi Türkan Kavuk’u da yanına çağırdı, söze şöyle girdi:

Biz 1954 yılında, Ramazan ayında evlendik. Hanımımın yüzünü bizim zamanımızda “zifaf odası” dedikleri odada gördüm. Allah bana nasip etti, şimdi onun adına yaptırdığımız anaokulunu eğitime açıyoruz.

Kürsüden kendisine bu konuda sorulan şu soruyu paylaştı:

Mehmet Amca, okulu niye kendi adına değil de Türkan Teyze adına yaptırdın?

Soruya verdiği yanıtı da aktardı, büyük alkış aldı:

Ben sağken hanımımın adına okulu yaptırayım istedim. Bundan sonra çocuklarım herhalde benim adıma bir okul yaptırır.

Eşi Türkan Kavuk, “Fazla uzatma” işaretleri yaptıkça o günlerde 73 yaşında olan Mehmet Kavuk samimi konuşmasını sürdürdü. Sonunu da örnek alınacak şu sözle bağladı:

Bu anlamlı günde hanımım Türkan’ı seviyorum ve öpüyorum…

Mehmet Kavuk’un anaokuluna eşi Türkan Kavuk’un adını vermesinin taşıdığı anlam bir yana, kürsüye birlikte çıkması, ona kürsüden “Seviyorum, öpüyorum” diyebilmesi benim açımdan Malatya’da görülebilecek en çarpıcı anlardan biri oldu.

Çünkü, çocukluk yıllarımda bizden önceki kuşak karı-koca yan yana yürümeyi ayıp sayardı. Sokağa çıktıklarında erkek, neredeyse karısının 10 metre önünde yürürdü. Benim babamın davranışı da farklı değildi…

Mehmet Kavuk’un açılışı eşiyle birlikte yapması, konuşmasının sonunda, “en büyük sensin” dercesine elini havaya kaldırması, kendi yaş grubu için önemli açılımdı.

O günlerde Malatya Valiliğinden Amasya Valiliğine atanan Halil İbrahim Daşöz, Mehmet Kavuk’un farkını şu sözlerle ortaya koydu:

Malatya’da görev yaptığım 3.5 yıl boyunca Sayın Kavuk’tan çok şey öğrendim…

Anaokulu açılış törenini, Mehmet Kavuk’un törendeki tutumu ve sözlerini o dönemde çalıştığım Hürriyet Gazetesi’nde şu başlıkla yazdım:

Eşinin yüzünü evlendiği gece gördü, adına okul yaptırıp birlikte kürsüye çıktı…

Mehmet Kavuk, yazımın çıktığı gün aradı:

Arkadaş, sen beni “malamat” ettin…

Yazıya bozulduğunu düşündüm, savunmaya geçtim:

Sayın Başkan, Malatya’daki meslektaşlarımın da izlediği herkese açık törendi. Konuşmanızı, eşinizle birlikte kürsüye çıkışınızı yerel TV’lerin kameraları da çekti. Ben de oradaki meslektaşlarım gibi işimi yaptım.

Güldü:

“Malamat”ı “Beni rezil ettin” anlamında kullanmadım. “Dile düşürdün” anlamında söyledim. Eline, kalemine sağlık…

Geçen Cuma günü Malatyalı İş İnsanları Derneği’nden (MİAD) mesaj geldi:

Malatyamızın kıymetli çınarlarından, Malatya sevdalısı, Malatya’nın hafızası olan hayırsever iş insanı Mehmet Kavuk Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur…

Kavuklar Grubu’nun kurucusu, Malatya Girişim Grubu ortaklarından, Yeşilyurt eski Belediye Başkanı Mehmet Kavuk, 93 yaşında hayata veda etti…

Mehmet Amca’ya Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…

Sanatı bağ ve şarap ile 6’ncı kez buluşturdu

CHATEAU Kalpak’ın kurucusu Bülent Kalpaklıoğlu’ndan geçenlerde davet geldi:

Ch Kalpak Bağları olarak bu sene 6’ncı Uluslararası Sanat Etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Ch Kalpak Bağlarında sergi ve kutlama için bekleriz. Bağlarda yaratılan eserleri uluslararası sanatçılar bizzat sizlere tanıtacak.

Davetiyede etkinlikte eserlerini sergileyecek sanatçılar şöyle sıralandı:

Vugar Ali (Azerbaycan), Prof. Orhan Cebrailoğlu (Türkiye), Doç. İrfan Dönmez (Türkiye), Aleksandr Faley (Belarus), Marjana Goxhabelliu (Arnavutluk), Mohamed Hemida (Mısır), Ziad Farouk M. Gaber (Mısır), Agra Ritina (Letonya).

Instagram’da oluşturduğu “Winemoments”ta 24 bin takipçiyi aşıp şarap dünyasının “Dijital İçerik Üreticisi” olarak öne çıkan Ercüment Şener ve kimya-halı sektöründe faaliyetleri bulunan iş insanı arkadaşı Hasan Terzioğlu ile birlikte cumartesi günü Şarköy’e doğru yola koyulduk.

Önce Büyükkarıştıran sanayi sitesinde Akın Gürbüz’ün fabrikasına uğradık. Sonra Şarköy’deki Chateau Kalpak’a gittik. Serginin küratörü, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Orhan Cebrailoğlu, eserlerinden birini konukların önünde canlı şov şeklinde yaptı.

“International CH Kalpak Art Residence”da Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Topbaş, Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çamur, Akbank Vergi ve Mali Mevzuat Danışmanı Mehmet Bingöl, Hidrobiyolog Levent Artüz ve Fatih Altaylı ile karşılaştık.

Ardından şaraphanede meşe tanklar arasına, çevresine küratör Prof. Orhan Cebrailoğlu’nun özenle yerleştirilen eserlerden oluşan sergiyi gezdik. Eserleri bizzat yapan sanatçılardan dinledik.

Buket Hanım ‘şarap yapımcımız’ ama bugün kasada görev yapıyor

CHATEAU Kalpak’ın Kurucusu Bülent Kalpaklıoğlu, kasada görev yapan Buket Yıldız’a işaret etti:

Buket Hanım bizim “winemaker”ımız (şarap yapımcısı). Dar bir kadro ile çalışıyoruz. Bugün kendisi kasada görev yapıyor.

Türkiye’deki birçok şarap üreticisinin yabancı uzmanlarla çalıştığını anımsattım:

Sizin yabancı şarap yapım uzmanınız var mı?

İddiasını ortaya koydu:

Hayır… Ben varım, Buket Hanım var…

Buket Yıldız’ın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde yüksek lisansı yeni tamamladığını bildirdi:

Üstelik iş yerinde mesleki eğitim uygulaması kapsamında dersleri burada aldı.

Şarköylü olan Buket Yıldız’a üniversiteyi nerede okuduğunu sordum, yanıtladı:

Abant İzzet Baysal Gıda Bölümü mezunuyum.

Namık Kemal Üniversitesi’ndeki lisansüstü programına baktım. Üniversitenin internet sitesinde şu bilgileri gördüm:

Üniversitenin Şarap Üretim Teknolojisi Programı akademisyenleri Burcu Öztürk ile Gönül Akgül Yaldız, geçen yıl kasım ayında Şarköy Kayra Şarap Fabrikası Müdürü Aşkın Kartal ve Chateau Kalpak Vineyards Gıda Mühendisi Winemaker Buket Yıldız ile “İşyerinde Mesleki Eğitim” uygulaması ve protokolleri ile görüşmeler yaptı.

Yıldız, ekledi:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarap Teknolojisi Programı “İşyerinde Mesleki Eğitim” kapsamında eğitimimi yeni tamamladım.

Bülent Kalpaklıoğlu araya girdi:

Gördüğünüz gibi Buket Hanım, bu bölgede yetişmiş önemli bir çalışma arkadaşımız.