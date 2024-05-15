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Eski konjonktür yok

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Kamuda tasarrufun yol haritası açıklandı. Bütçeye katkısının belirtilmemesi eleştiriliyor. Önümüzdeki günlerde yeni adımlar gelebilir. Bunlar da belli olduktan sonra, bütçeye tahmini etkinin ne olacağı hesaplanabilir.

Önceki yıllarda da bu tarz paketler açıklanmıştı. Vaatler ile eylemler pek örtüşmedi. Bu hafta açıklanan stratejik plana eleştiriler biraz buradan kaynaklanıyor. Tabii o dönemlerde geleneksel para politikası uygulanmıyordu. Faiz indiriliyordu. Enflasyon hızla yükseliyordu. Türkiye’nin kredi notu düşürülüyordu. Ülke risk primi artıyordu. Yabancı yatırımcı Türk Lirası cinsi varlıklardan çıkıyordu. Türkiye’ye güven aşınıyordu. Bugün böyle bir konjonktür yok.

Seçim öncesinde, “USD/TL kurunu seçimden sonra tutamazlar. Mehmet Şimşek’in durumu belirsiz. Bu faiz politikası devam etmez.” diyenler bugün “Bu tasarruf paketinden bir şey çıkmaz” yorumunu yapıyorlar. Not artışları açıklanıyor. Risk primi düşüyor. Yabancı girişi gözleniyor. Bu havanın bozulması istenmez. Ekonomi yönetiminin paketi kararlılıkla uygulamak isteyeceğini düşünüyorum.

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