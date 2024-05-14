Eskişehir ulaşamıyor!

Eskişehirli sanayiciler 50 yıldır aynı cümleyi sürekli tekrar ediyor:

-Eskişehir, Gemlik Limanı’na bağlanmalı…

Uzun yıllar dilimizden düşürmediğimiz bir proje, daha doğrusu Eskişehir’in hayali Gemlik Limanı’na bağlanmak!

Eskişehir Anadolu’nun ortasında, demiryollarının kavşak noktasında ancak şehrin içinden geçip giden demiryolundan ne yazık ki konteyner taşımak için yararlanamıyor…

İhracatının büyük bölümünü TIR’larla yapıyor ve Eskişehirli sanayicinin ihracat yolculuğu çileli ve verimsizlikle sonuçlanıyor. Zaman, enerji ve finansal olarak zarara uğruyor.

Gemlik Limanı Eskişehir için bu nedenle büyük önem taşıyor. Yapılacak bir hat ile Eskişehir kolaylıkla demiryoluna bağlanabilecek. İhracatının büyük bölümünü Fransa, ABD ve Almanya’ya yapan Eskişehir ihracatçısı için Gemlik limanının önemi her geçen gün daha da artıyor…

Gemlik Limanı konusunda geçmişte Eskişehir’e çok büyük sözler verildi. Ancak Gemlik demiryolu bir türlü hayata geçmedi…

İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yıl önce sanayicilerin bu talebini yüksek sesle söyledi:

-Eskişehir sanayisinde üretilen ürünlerin Gemlik Limanı’na ulaştırılmasını sağlayacak raylı sistemin inşasına da yakında başlıyoruz!

Bundan sonrası sanayicilerin, bakanların ve milletvekillerinin takibine kalmış!

…/…

Bursa ile Eskişehir arasında bir hızlı tren hattı yapılıyor. Geçen yıllarda EOSB Başkanı Nadir Küpeli, bu hatla ilgili bir öneri getirmişti:

-Hızlı trenin işlemediği gece saatlerinde yük vagonları için bu hattı biz kullanabiliriz. Bursa ile Gemlik arasında yapılacak bir bağlantı Eskişehir’e yeter!

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, kısa süre önce Çin’e iş seyahatine gidip 15 gün kalıyor…

İlk izlenimlerini sorduğumuzda şu bilgiyi verdi:

-Orta ölçekli tüm kentlerinde yük ve yolcu taşıma tren ile gerçekleşiyor. Kırsaldaki tüm kentler demiryolları ile ülkenin her yerine ve limanlara bağlanmış.

Eskişehir sanayicisi dünyaya açılabilmek, ulaşabilmek için bir 50 yıl daha beklemek istemiyor.

İş dünyasının 2024 beklentileri

Eskişehir Sanayi Odası işbirliği ile bugün Sanayi Odası’nda bir panel düzenliyoruz. İki oturum halinde gerçekleştirilecek panelin ilk bölümünde “Eskişehir sanayisinin sorunları ve çözüm önerileri” konuşulacak.

İkinci bölümde ise “İş dünyasının 2024 ekonomik beklentileri” eli alınacak.

Panele konuşmacı olarak EKONOMİ gazetesi yöneticilerinden Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ile Ekonomis Ali Ağaoğlu konuşmacı olarak katılacak.