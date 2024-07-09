Ev, araba kredisinde faiz düşüşüne umut bağlanmalı mı?

Son dönemde sıkça aldığım sorulardan biri, faizlerin düşeceği beklentisiyle ev ve araba almak için kredi çekerek borçlanmanın doğru bir hamle olup olmadığı üzerine yoğunlaşıyor.

Bu beklentiyle ev fiyatlarının yükseleceğine inananlar harekete geçmiş durumda. Bu konuya daha yakından bakalım. Faiz oranlarının düşmesi, kredi kullanmanın maliyetini azaltır. Yani daha düşük faiz oranlarıyla daha uygun ödeme planlarıyla kredi çekmek mümkün hale gelir. Bu da, özellikle ev ve araba gibi büyük tutarlı alımlar için cazip bir fırsat sunar. Ancak burada dikkate alınması gereken önemli noktalar var.

FAİZİN SEYRİNE BAĞLI PLANLAR

Faiz oranlarının düşmesi bekleniyor olabilir. Ancak bu beklenti ne kadar gerçeği yansıtıyor? Faiz oranları düşse bile, çekilecek kredinin geri ödeme planını ve kişisel finansal durumunuzu dikkatle değerlendirmeniz gerekir. Eğer aylık taksitleri ödeyemeyecekseniz bankaları ev sahibi yapmayın. Faiz oranlarının düşmesi genellikle talebi artırır. Artan talep, ev ve araba fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Ancak, bu durum her zaman doğrudan ve hızlı bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Talep artışı, piyasa dinamiklerine ve arz-talep dengesine bağlı fiyatlara yansır. Basit gerçekler bunlar…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Faiz ve krediye dair…

■ Krediyi nasıl anlamalı?

Kredi; borcun kurumsal halidir. Banka benzeri kurumların verdiği borcun adıdır kredi… Bir insan hayatındaki borç; eksik ve gedik kapama aracı olabilir. Fakat söz konusu şirket ise borç, ya genişlemeye, yenilenmeye ya da varlığını sürdürmeye olan ihtiyaçtır. Tanım hiç değişmiyor.

■ Borç ve faiz ilişkisi?

Borç, faiz ve zamandan beslenir. Eğer faiz sıfır ise, buna ödünç para deriz. Geri almamak üzere verilen paraya borç değil; hibe deriz. Zaman, faiz oranının ne kadar süre için işleyeceğini belirler. Zaten faiz, zamanın değişken, borç paranın maliyeti olacaktır. Borç yiğidin kamçısıdır ama yiğidi öldürmemeli.

not / EV VE ARABA ALACAKLARIN NASIL BİR BORÇ VE FAİZ DENGESİ OLMALI?

Kredi sabit mi, değişken mi öğrenin. Diyelim ki işler istediğiniz gibi gitmedi krediyi ödeyebilecek bir acil durum fonunuz var mı? Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %27,2 seviyesinde. Peki, sizin de işsizler ordusu içerisinde yer alma ihtimaliniz var mı? Ev ve araba alacakların, borç ve faiz dengesini dikkatle yönetmeleri gerekiyor. Doğru kredi türünü seçmek, borçlanma kapasitesini iyi belirlemek, kredi süresini uygun şekilde ayarlamak ve piyasa koşullarını takip etmek önemli.

Borç; iki şeyi sevmez; zaman ve faiz… Öfkesi, zamandan ziyade faizedir. Zira faiz, artış demektir. Zamana bağlı, borcun tırmanması demektir. Basit faiz vade sonunda oluşan faiz ile anapara toplamı üzerine ilave edilmeyendir. Ancak bileşik faiz, borcun her vade sonunda vardığı (faiz+anapara) toplamı üzerinden katlanandır. Borcu insanın organlarına benzetsek, ömür borcun anaparası, yaşlılık faizi olurdu. Bedenin borcu; taşıdığı candır.

Yaradandan borç alınmıştır ve mutlaka geri ödenecektir. Bu borçla ne yapabildiğin, hayatının anlamıdır. Mutluluk da üretebilirsin mutsuzluk da… Ömür denen borç, vadesi içinde değişmeyen tek şey; anaparanın geri ödenme mecburiyeti olacaktır.