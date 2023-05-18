Evital’den depremzedelere psikolojik destek

Eczacıbaşı Topluluğu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 şehrimizi etkileyen deprem felaketinin ardından bölgeye ulaştırdığı ayni ve maddi yardımlara psikolojik desteği de ekledi.

Eczacıbaşı Evital, Türk Psikologlar Derneği ve İhtiyaç Haritası iş birliğinde depremzedelere psikolojik destek sunmak amacıyla bir araya geldi.

“İyilikle Buluşalım” projesi kapsamında Türk Psikologlar Derneği üyesi psikologlar, evital platformu üzerinden İhtiyaç Haritası aracılığıyla depremzedelerle buluşacak ve psikolojik destek sunacak. 500’e yakın psikoloğun gönüllü olarak yer alacağı proje kapsamında ayda 4.000’den fazla online görüşme ile psikolojik destek verilmesi amaçlanıyor.

Karaca’nın VIP pazarlama stratejisi

1971’den beri mutfak ve sofra ürünleri alanında markalaşmış olan Karaca, son yıllarda gerek ürün inovasyonları, gerekse perakendeye yaptığı büyük yatırımlarla öne çıkıyor. Türkiye’deki operasyonun başarıyla yürüten kuruluş 2022 yılında Almanya’da, Avusturya’nın başkenti Viyana’da ve Fransa’da yeni mağazalar açtı. İngiltere ve Almanya’da lojistik merkezi de bulunan Karaca bu yıl içinde Hollanda’daki ilk, Almanya’daki yedinci ve İngiltere’de iki yeni mağazasıyla iddiasını daha da artırmaya hazırlanıyor. Karaca CEO’su Fatih Karaca, 2024 yılı itibarıyla Orta Doğu ve Afrika ülkelerine odaklanmayı planlıyor. Markanın uzun dönem hedefleri arasında ise (2026) Amerika’ya açılarak globalde varlığını sürdürmek yer alıyor.

İngiltere operasyonu

Londra’daki ilk mağazasını Kasım 2022 tarihinde açan Karaca, ayda 4 bine yakın ziyaretçi ağırlıyor. Kuruluşun 2500 metrekare büyüklüğündeki İngiltere merkezli lojistik merkezi tüm Birleşik Krallık ülkelerine hizmet veriyor. Karaca, önümüzdeki günlerde ikinci mağazasını yıllık 32 milyon ziyaretçisi ve 476 mağazasıyla Avrupa’nın en büyük AVMsi olan Westfield’de açacak.

Karaca, İngiltere pazarındaki iddiasını son olarak Kral Charles’ın Taç Giyme Töreninde ortaya koyarak çok akıllı bir “niche pazarlama” örneğine imza attı. Londra’daki töreni izlemek için dünyanın dört bir yanından gelen yabancı basın mensuplarına Karaca markalı ürünlerle servis yapıldı.

Yabancı Ga­zeteciler Cemiyeti Medya Merkezi’nde, taç giyme törenini takip eden 190 gazetecinin canlı yayın ger­çekleştirdiği ana salonun tüm yemek ve içecek ik­ramlarının sponsoru olan Karaca, İngiliz basınına fincanda Türk kahvesi ile geleneksel cam bardak­larda çay ikram etti.

Porselen konusunda iddialı olan İngiltere gibi bir pazarda, çok özel bir törende sponsor olarak Türkiye’nin tasarım gücünü ortaya koyan Karaca ekibini kutluyorum.

Ergene Danışmanlık Boyden’le güçlerini birleştirdi

Üst düzey yönetici seçme yerleştirme ve insan kaynakları danışmanlığı alanında 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Ergene Consulting, alanında dünyanın önde gelen liderlik ve yetenek danışmanlığı şirketi Boyden Global ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Türkiye’de büyüme kararı alan ABD merkezli global beyin avcısı Boyden, dünyanın en köklü ve ilk 10 üst düzey yönetici seçme şirketinden biri olarak 45 ülkede 70 ofisi ile faaliyet gösteriyor. Boyden’in küresel ağı ve gücü ile Ergene’nin yerel gücünün birleştiği iş birliği ile üst düzey yönetici yerleştirme, bağımsız yönetim kurulu üyesi seçme ve liderlik gelişimi hizmetleri bundan böyle şirketin Türkiye yeni temsilcisi Boyden Türkiye çatısı altında yürütülecek. Ergene Consulting ise insan kaynakları hizmetlerine odaklı yoluna mevcut yapısı ile devam edecek.

Boyden Türkiye, işbirliği doğrultusunda doğru adaylara ulaşmak için 45 ülkedeki yönetici adaylarına ulaşabilecek ve veri tabanından yararlanabilecek. Bağımsız yönetim kurulu üyesi yerleştirme projeleri ve özellikle şirketlerin tepe yönetimleri için uygulanan liderlik gelişim projeleri ile gerek Avrupa gerekse Amerika’da çok yaygın olan proje bazlı yönetici seçme uygulamaları da bu kapsamda yürütülecek.

“Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi” tamamlandı

Innovation for Development (I4D) ve Hepsiburada’nın 2020 yılından bu yana kadın kooperatifleri ve kadın girişimcileri desteklemek üzere hayata geçirdiği projelerin dördüncüsü olan “Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi” tamamlandı.

Bu projeyle beraber, şimdiye kadar 76 kadın kooperatifi ve 1400 üretici kadına ulaşan projelerde, 150 saat eğitim, 900 saat mentorluk hizmeti verildi. Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi’nin tamamlanmasıyla kadın kooperatifleri ve girişimcilere toplamda 12 milyon liralık kapsamlı bir fayda paketi sunulmuş oluyor.

“Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi”, Türkiye’de faaliyet gösteren ve mülteci ortaklığı da bulunan 20 kadın kooperatifi ve girişimcinin dijitalleştirerek Hepsiburada platformu üzerinden tüketicilerle buluşturdu. Kadınların ekonomik güçlenmesinde kadın girişimciliğinin rolüne dikkat çeken proje kapsamında 20 kadın kooperatifi ve 250 kadın girişimci toplamda 30 saatlik kapsamlı bir eğitim ve 250 saatlik mentorluk desteğinin yanı sıra Hepsiburada kadın girişimci desteklerinden ve proje için belirlenecek ek destek paketinden (süresiz komisyon indirimi, süresiz ücretsiz kargo hizmeti, 500 adet ürünün ücretsiz fotoğraf çekimi, reklam ve tasarım desteği gibi…) yararlandı.

Ayrıca, proje kapsamındaki rapor çalışmasında kadın dostu satın alma pratikleri araştırılarak, kadın kooperatifleri ve girişimcilerin başta dijitalleşme olmak üzere farklı satış modelleri ve bu kapsamda yaşadıkları zorluklar incelendi.