Eylülde ayrışabiliriz

Dünya piyasalarında ağustos başında yaşanan sert satışlardan, Türkiye’deki finansal varlıklar da payını aldı. Global endeksler hızlı şekilde toparlandılar. Bizim varlıklarımız farklı sebeplerle bu yükselişe eşlik edemediler. Tarihsel açıdan bakılırsa, dünya endeksleri için eylülün zor geçtiği görülüyor. Örneğin bu ay, S&P 500 endeksinin en zayıf dönemidir.

Dünya endeksleri eylül ayında zorlansalar bile hisse senetlerimiz ayrışabilir. Cuma günü Fitch, 1 Kasım’da Standard and Poor’s, Türkiye değerlendirmelerini açıklayacaklar. Not artırımları bekleniyor. Tabii Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi için önünde uzun bir yol var. Oraya ulaşmak için sıkı para politikasının sürmesi gerekiyor. Yanı sıra, ekonomi politikasının, maliye ve yapısal ayaklarının güçlendirilmesi lazım. İkinci çeyrek büyüme rakamlarında ve öncü göstergelerde görüldüğü gibi, Türkiye’de ekonomik aktivite yavaşlıyor. Bu yavaşlama devam edeceği için, reel sektörün şikâyetleri artacaktır. Siyasetçiler bu tarz talepleri uzun süre göz ardı edemezler.

Ekonomi politikasının güçlendirilmesi için, yarın açıklanacak Orta Vadeli Program bir fırsattır. Politika faizi bir noktadan itibaren düşecek. Maliye politikası istenilen sıkılıkta değildir. Ekim ayında açıklanması beklenen ikinci vergi paketinde, ilk paketten çıkarılan bazı maddelerin olacağı konuşuluyor. Görünen o ki, eylül ve ekim ayları ekonomi politikasına dokunuş açısından önemli olacak.

Yurtdışı tahvil ihraçları hızlandı

Yurtdışı borçlanmalarda yeni hafta hızlı başladı. Önce Pegasus tahvil ihracı için yatırımcı toplantıları düzenlenmesi için yetki verirken dün de Yapı Kredi ve TEB’in yetkilendirilmeleri geldi. Yapı Kredi’nin 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 7,625'li seviyeler olarak belirlendi. IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, 500 milyon dolar büyüklükte olması beklenen ihracın dün fiyatlanması bekleniyor.

1 milyar $ Yapı Kredi'ye gelen talep

5 yıl vadeli Yapı Kredi ihracında vade

Yapı Kredi’nin ihracında talep 1 milyar doların üzerine çıktı. Yapı Kredi'den KAP'a yapılan açıklamada, piyasa şartlarına bağlı olarak dolar cinsinden ihraç için HSBC, ING, J.P. Morgan, Mashreqbank, MUFG ve Societe Generale'den oluşan bankalar grubunun yetkilendirildiği belirtildi. TEB de yurtdışında dolar cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracına yönelik bir seri toplantı için bankaları yetkilendirdi. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, " Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Emirates NBD Capital, HSBC ve Standard Chartered Bank'dan oluşan banka grubu, küresel yatırımcılarla 3 Eylül’de bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilmiştir" denildi.