Emek piyasasının soğumaya devam ettiğini gösteren tarım dışı istihdam verisi sonrası hisse senetlerinde yeni bir zirve ile haftayı bitirdik.

Tahvil verim eğrisi 8-10 baz puan geriledi. Fed’in eylülde faiz indirme ihtimali yüzde 80 civarında fiyatlanırken dolar zayıfl amaya devam etti. Aylık istihdam yaratımı 206b ile aslında beklentinin (190b) üzerinde geldi. Ama önceki ayların rakamlarında yapılan aşağı yönlü revizyonlar ve aylık ücret artışlarındaki yavaşlama emek piyasasında tedricen bir soğuma olduğunu teyit ediyor.

Ekonomide yumuşak iniş ve enflasyonda tedricen gerileme gösteren son dönem verileri ABD ekonomisinde yumuşak iniş görüşümüze uygun.

Haftaya perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verisi, salı-çarşamba günü Powell’ın yapacağı açıklamaların da bu görüşü desteklemesini bekleriz. Hisse senetlerine vergi endişesi ile pazartesi yüzde 4’e yakın değer kaybeden Borsa İstanbul, kayıplarını fazlasıyla geri alarak haftayı yeni zirvesine yakın seviyelerde kapattı.

Güçlü küresel konjonktür ve pozitif sürpriz yapan enflasyon verisi Borsa İstanbul’u destekledi. Karlılık rakamları iyileşmeye başlayan bankaların öncülüğündeki yükselişte Garanti Bankası sektöre göre daha güçlü. Emtia bazlı sanayi üreticileri gücünü korurken, beyaz eşya, otomotiv gibi döngüsel hisseler haftalık bazda geride kalıyor.

Ekonomi politikaların rasyonel hale geldiği bir konjonktürde kredi notumuzun artacağı ve dünyaya göre iskontomuzun azalacağı görüşümüzü koruyoruz. MSCI Türkiye sene başından beri yüzde 40 dolar bazında getiri ile görüşümüzü doğruluyor. Bu güzel tabloyu bozan tek gelişme yabancı yatırımcının son dönemde 2 milyar dolara yakın hisse satması.

Mevsimsel olarak aktivitenin gerilediği yaz dönemine girmemiz nedeniyle önümüzdeki aylarda yabancı payında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Giden yabancı yatırımcılar için Alpay’ın “Eylülde Gel” şarkısını çalıyoruz.