Faiz nerede zirve yapar?

Şu anda Kur Korumalı Mevduat ile yakından ilgisi olanların kafasında dolaşan 2 soru var; KKM’den çıkan para nereye gider ve lira mevduat faizi nerede zirve yapar? Birincisinin cevabını oturduğumuz yerden vermek yerine, Ekonomi Masası’ndaki anketimizden öğrendik ve ekseriyet; altın-döviz dedi.

Ancak mevduat sahibini liraya dönüşe ikna edecek olan bankaların faizi arttıracağı kesin de nereye kadar arttıracağı, hala meçhul… Bugünden ertesi güne önerilen %40- 45 olsa da mudiyi ikna etmek pek mümkün değil. Öyle ya arkadan enflasyon koşuyorken bu faizlerle enflasyon kurbanı oluverirsin.

KKM BANA KAZANDIRIYORDU NEDEN ÇIKAYIM?

Mevcut yapıda KKM’nin misal 3 aylık getirisi %35-40’a varıyor. Yıllığa vursan basit faizle %160’ları buluyor. Üstelik kur arttıkça sistem sana çalışıyor ve taş atıp kolun yorulmuyor. Böylesi bir konfor içindeki mudiye diyorsun ki; “Liraya dön, boynunu enflasyon giyotinin altına koy.” Peki, sebep?

Bankalara “KKM’cilerinizi liraya dönmeye ikna edin” dayatmasının püf noktası da burada… Banka; öyle bir teklif sunmalı ki bu getiri konforunu kaybetmesin ve TL mevduatına dönsün. Bunun da yolu, ona enflasyon üzerinde faiz vermektir. Fakat meçhul olan, enflasyon ne kadar yüksek olduğudur.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Sahi, negatif reel faizden çıkmak için hangi faiz oranı önerilebilir?

Aslında TÜİK’e kimse inanmıyor ve konuştuğum KKM’cilerin adeta ortak kanısı; “ENAG artı 5 puana geçerim” şeklinde. İyi de şu anda %40 civarında seyreden mevduat faizleri, bu beklentiyle %109’dan 5 puan fazlasına %114 mü olacak? İmkânsız gibi görünüyor değil mi? Kayıp Yıllar 90’ları yaşamış biri olarak bildiğim şudur; “burası Türkiye, imkânsız diye bir şey yoktur, olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.”

Yarın PPK ne kadar faiz arttırır?

Malum kutsal Perşembe geliyor ve Merkez Bankası Para Kredi Kurulu, yeni faiz oranını açıklayacak. Tahminler 250 baz puan şeklinde, kısacası politika faizi, olsa olsa %20 olur. İyi de az önce faizin gideceği zirvelerin yanında %20’nin esamesi okunur mu? Okunmaz elbette… Bu yüzden piyasa, TCMB’nin faizini ciddiye dahi almıyor ve yok hükmünde, teknik bir detay olarak algılıyor.

not

OVP GELECEK DERTLER BİTECEK Mİ?

Ne gezer? Şu anda topluma kurtarıcı gibi sunulan ve teknik ekibin yoğunlaştığı Orta Vadeli Programın en büyük çelişkisi; Eylül’ün ilk haftasında yani seçimden 7 ay önce yayınlanacak olmasıdır. Bu program, 3 yıllık hedefleri içerecek ancak hedeften ziyade temenni barındıracak.

Örneğin büyüme için dilini korkak alıştırmayacak, yüksek oran gösterecek. Enflasyon için yüreğinden geçeni söyleyecek, %5 demese bile tek hane filan diyecek. Yatırım, istihdam, ihracat için de bol keseden temennalar barındıracak.

Acaba OVP’yi dinleyenler faizin nerede zirve yapacağı konusunda tutarlı ve güvenilir bir mesaj alabilecek mi? Sanmıyorum. Zira çıkıp “faizin zirvesi, enflasyonun nerede zirve yapacağına bağlıdır ve bunun üzerinde gerçekleşecektir” diyecek halleri yok.

Olacağı şudur; bu programa büyük emeği geçen Cevdet Yılmaz, büyük ihtimalle 31 Mart 2023 yerel seçimler ardından, oturup OVP’nin düzeltilmişini de hazırlayacak. Bir bakıma seçim ekonomisi kokacağı anlaşılan programı revize edecek. Yine de gerçekçi olsa da uyulmayacaksa, unutun gitsin…