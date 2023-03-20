Farklı ülkelerden kültür ve sanatın nitelikli örnekleri bir araya geliyor

Faruk Şüyün

YAŞAM KEYFİ

- İstanbul Kültür Sanat Vakfı yaz festivallerinin programları açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bu yaz bir kez daha festivallerinde klasik ve güncel müziğin önde gelen isimlerini konuk edecek. Birçoğu festivalle ilk kez İstanbul izleyicisinin karşısına çıkacak sanatçılar, Cumhuriyet’in 100. yılına özel projeler, merakla beklenen isimlerle İKSV festivalleri, izleyicilerini farklı ülkelerden kültür-sanatın nitelikli örnekleri etrafında bir araya getirecek.

İstanbul Müzik Festivali, 30. İstanbul Caz Festivali ve +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali programları belli oldu. Festival programlarında her yıl olduğu gibi ücretsiz konserler de yer alıyor. Öğrenciler ise bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek.

İKSV etkinlikleri için alınan her bilet, kültür ve sanatın gelişimi ve her koşulda devam edebilmesi için yürütülen çalışmalara katkı sağlıyor. İKSV ayrıca bu yıl, tüm 2023 bütçesinden ayırdığı kaynakla, Deprem Bölgesi Enstrüman Destek Fonu’nu hayata geçiriyor.

- Üsküdarlı ressam Hoca Ali Rıza’nın fırçasından bir asır öncesinin Üsküdar’ı

“Sanat aşığı bir derviş meşrep” olarak tanımlanan Üsküdarlı Hoca Ali Rıza’nın Üsküdar’ın farklı yüzlerini resmettiği eserlerden oluşan Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Resim Sergisi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle Nevmekan Sahil Galeri’de açıldı. Kültür Bakanlığı envanterinden özel olarak getirtilen tabloların yer aldığı sergi, 7 Mayıs tarihine kadar sanatseverlerin ilgi ve beğenisine sunulacak…

- Atatürk’ün Çanakkale cephesinde kullandığı otomobilin aynı modeli Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Rahmi M. Koç Müzesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılında tarihe geçmiş bir objeyi ziyaretçileriyle buluşturuyor. Atatürk’ün Çanakkale cephesinde kullandığı ve üzerinde fotoğrafının olduğu Fiat Zero otomobilin aynı modelinin İtalya’daki son örneği Torino şehrinden getirtilerek Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Sadece 2 bin adet üretilen Model Zero, günümüze ulaşabilen az sayıdaki örnekleri gibi bundan böyle Rahmi M. Koç Müzesi’nde görülebilecek

- 2022’de kurvaziyer yolcu sayısı 22 katına çıkarak 1 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, 2022 yılında kurvaziyer yolcu sayısı 22 katına çıkarak 1 milyonu aştı. Bakanlığın verileri hem gelen gemi hem de turist sayısında ciddi artışlar meydana geldiğini gösteriyor. 2021 yılında 78 kurvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcu Türkiye’ye geldi. 2022’de ise kurvaziyer gemi sayısı 12 katına çıkarak 991’e yükseldi. Yolcu sayısı aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştı.

- Zerrin Tekindor’un tek kişilik performansı “Toz” ENKA Sanat’ta

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği, prömiyerini yaptığı günden bugüne kapalı gişe oynayan “Toz”, Zerrin Tekindor’un performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çok sayıda kişiliğe bürünen ve her birine bambaşka hayatlar veren Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyununda, hikâye ve karakter geçişlerine ışık ve ses efektleri eşlik ediyor.

- Izaka Terrace, Ramazan ayında misafirlerini geleneksel lezzetlerden oluşan iftar menüsüyle ağırlıyor

İstanbul’da Boğaz’ın en geniş açıdan en iyi göründüğü mekânlardan Gümüşsuyu’ndaki CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, bu yıl geleneksel lezzetlerini çağdaş yorumlarla iftar sofralarına taşımayı hedefliyor. Izaka Terrace’ın 11 ayın sultanına özel menüsü ve çalınan fasıl müziği uzun soluklu iftar sofraları amaçlıyor.

- Rumelihisarı’ndaki Buba’s Bosphorus Boğaz’da iftar adreslerinden…

Buba’s Bosphorus iftar sofrasında başlangıç, tümü Silivri Kurfallı’daki çiftliğinden gelen pastırma, peynir ve kaymağı ile Kadıköy Çarşı’daki Eta Bal’dan alınan karakovan balı gibi lezzetlerle yapılacak. Bol malzemeli paçanga böreği ve her güne özel yapılan sıcacık tencere yemekleri geleneksel iftar sofralarının sıcaklığını yaşatacak. Güllaç ve Osmanlı şerbeti ev yapımı usulü hazırlanacak. Sınırsız çay ve her güne özel sürpriz lezzetler de menüye dahil olacak.