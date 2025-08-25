Fed faiz indirimi için kapıyı araladı

Başkan Powell’ın Jackson Hole konuşmasında faiz indirimine kapıyı aralaması sonrasında piyasalarda pozitif bir hava hakim. Gümrük vergilerinin enflasyon etkisinin geçici olduğunu ve istihdam piyasasında aşağı yönlü riskleri vurgulayan konuşma sonrası tahvil getirileri gerilerken hisse senetleri sert değer kazandı. MSCI Tüm Ülkeler endeksi sene başından beri %18 getiri ile yeni bir zirve yaptı.

Asında Powell’ın konuşması dengeli bir konuşma. Ama enflasyondan ziyade büyüme ve istihdam tarafındaki riskleri vurgulamasını piyasalar faiz indirim döngüsünün yeniden başlayacağı şeklinde yorumladı. Kısa pozisyon tutan veya taşıması gerekenden daha az pozisyonu alan oyuncuların alışları ile teknoloji hisselerinde %3’e yaklaşan değer artışı görüldü.

Muhteşem yedi hisseleri, Amazon, Google, Meta, Tesla öncülüğünde yükselişte başı çekiyor. Bölgesel bankalar, demir-çelik, enerji, havacılık, otomotiv sektörleri güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor. Gıda, gıda perakendesi negatif ayrışan az sayıda sektör arasında yer alıyor.

Yükseliş daha sağlam bir temele oturdu

Ekonomik programın başarı ile uygulanmasını arkasına alan Borsa İstanbul, küçük adımlarla yükselerek 11 bin direncini zorlanmadan geçti. Siyasi şok sonrası kayıplarını geri alan endeks, 13 ay sonra yeni bir zirve ile yoluna devam ediyor. Banka ve holdingler ile başlayan yükseliş havacılık, otomotiv gibi sektörlere yayılarak daha sağlam bir temele oturdu. Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsünü başlatması ve Avrupa ekonomisinde dipten dönüş sinyalleri Türkiye varlıklarını destekliyor.

Powell’ın Jackson Hole konuşması sonrasında dünya piyasalarındaki iyimser hava saat farkı nedeniyle Türkiye varlıkları üzerinde sınırlı bir etki yarattı. Siyasi şok sonrası dünya piyasaları ile Türkiye arasındaki korelasyonun azalması da görece zayıf tepkide etkili oldu. Ama doların zayıfladığı, tahvil faizlerinin gerilediği, gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahının iyileştiği ortam orta vadede Türkiye varlıklarını pozitif etkileyecektir.

TL’nin cazibesi bir parça azalsa da devam edecek

Son dönemde yaşanan oynaklığa rağmen Türk lirası için pozitif görüşümüzü koruyoruz. Merkez Bankası’nın faiz indirimine rağmen Türk lirası aylık %1-%1,5 aralığında bir reel getiri sunuyor. Merkez Bankası’nın faizleri sene sonuna kadar kademeli olarak %35’e indireceği baz senaryoda Türk Lirası’nın cazibesinin bir parça azalsa da devam edeceğine inanıyoruz. Faiz indirim döngüsünden en çok yararlanacak varlık grupları arasında orta vadeli DİBS ve banka hisseleri öne çıkıyor. Avrupa’da büyümenin canlanması durumunda otomotiv sektörü en çok yaralanacak sektör olur.