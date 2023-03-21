Fed faizi yüzde 3,5 olmalı

İki haftadır ‘‘Yaşanan bankacılık krizi yapaydır. Kontrol altındandır.’’ yorumları yapılıyor. Gelinen nokta ortadadır. Sorunlu tüm bankaları kurtarabilirler. Ancak temel problem orada duruyor. Ticari gayrimenkul, oturma amaçlı konut, özel sermaye piyasaları kırılgan durumdadır. Yanı sıra, kredi piyasasında müthiş bir daralma yaşanacak. Bu bir borç deflasyonudur.

Yaklaşık bir yıl önce, 11 Mayıs 2022’de, ‘‘Fed’in politika hatası yaptığını düşünüyorum. Fed açısından son 10-12 ay iyi geçmedi. Kurum, enflasyon yükselirken doğru teşhis koyamadı. Enflasyon bugün patinaj yaparken, panikle şahin bir politika izleniyor. Pandemi başladıktan sonra ABD 7 trilyon dolarlık kamu harcaması yaptı. Enflasyonun asıl nedeni buydu. Ekonominin zorlandığı dönemlerde, Fed’in açıkladığı varlık alım programlarının enflasyonist etkisinin düşük olduğunu 2010’dan beri yazıyorum. Genişletici maliye politikası her daim daha etkilidir. ABD’de bütçe ofisi 2022’nin ilk yedi ayında bütçe açığının 360 milyar dolar olacağını öngörüyor. Bu, maliye politikasında müthiş bir daralmadır. Çünkü 2021’in aynı döneminde bütçe açığı yaklaşık 2 trilyon dolar idi. ’’ yazmışım.

Fed, geçen hafta da yazdığım gibi, 2021’de yaşanan piyasa saçmalıklarına kayıtsız kaldı. Geç kaldı. Çok hızlı faiz artırdı. Bu hafta hâlâ faiz artırmayı düşünüyor. Fed faizi bugün yüzde 3,5 olmalıdır.