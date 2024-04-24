Dolar alım pozisyonları beş yılın zirvesinde

Spekülâtörler ocak sonunda dolarda 10 milyar dolarlık satış pozisyonundalardı. Geçen hafta itibarıyla, dolarda 30 milyar dolarlık toplam alım pozisyonuna geçtiler. Alım pozisyonları sadece geçen hafta 7 milyar dolar arttı.

Fed’den haziranda faiz indirimi beklentisinin kalmaması, Avrupa Merkez Bankası’nın haziranda indirime başlayacak olması, spekülâtör pozisyonlarında sert değişimlere yol açıyor. Dolar endeksinin yüzde 58’ini Euro oluşturuyor. Bu açıdan, EUR/USD çapraz kurundaki hareketler dolar endeksini direkt etkiliyor. Güçlü dolar, önümüzdeki aylarda enflasyonda düşüşe yol açabilir. Bu senaryoyu, emtialardaki fiyat hareketleri bozabilir. Yatırımcılar jeopolitik gelişmelerle, petrol ve altın fiyatlarına odaklanıyorlar. Öte yandan, yirmi dört emtianın eşit ağırlıkla oluşturduğu emtia endeksi yılbaşından beri yüzde 14 yükseldi.

Dolarda yükselişe oynayan yatırımcılar için bir tehlike, Japonya Merkez Bankası’nın (JMB) aksiyonlarıdır. Japon Yeni’nin zayıflığı, politika yapıcıları rahatsız ediyor. Japonya Maliye Bakanı Suzuki ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, dün manşetlerdeydi. Dolardaki yükseliş trendi sürerse, Yen’e bir müdahale kaçınılmaz gözüküyor. JMB’nin 2022’deki müdahalesinden sonra, EUR/USD paritesi birkaç ay içinde 0,95’ten 1,10’a yükselmişti.