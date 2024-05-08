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Güven arttıkça doğrudan yatırımlar başlar

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Ekonomide işler fena gitmiyor. Enflasyonda zirveyi henüz görmedik ancak temmuzdan itibaren düşüş başlayacak. Eylül-ekim döneminde, 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 20’lerde olabilir. Zaten gayrimenkul ve otomotiv gibi kritik sektörlerde, 2023’te gibi enflasyon kaynaklı çılgın fiyatlamalar gözlenmiyor.

En önemli ihracat pazarımız olan Avrupa ekonomisi, teknik resesyondan çıktı. Avrupa Merkez Bankası (AMB) haziranda faiz indirimine başlayacak. Her çeyrekte bir indirim fiyatlanıyor. AMB buna göre yılsonuna kadar üç faiz indirimi yapabilir. Bunlar da ekonomik aktiviteyi destekleyecek. Amerikan ekonomisi biraz hız kesmiş olsa da, hâlâ tahminlerin üzerinde bir performans gösteriyor. Yılbaşında, ‘’Amerikan ekonomisi 2024’te sert iniş mi, yumuşak iniş mi yapacak’’ tartışması yapılıyordu. Artık ‘‘İniş olmayacak’’ görüşü ağır basıyor. Fed’in faiz politikası, ekonomiyi fazla etkilemedi. Büyüme oldukça, yüksek faiz göz ardı ediliyor.

İşimize gücümüze bakalım. Not artırımları açıklandı. Devamı gelecek. Yabancı yatırımcılar, Türk Lirası cinsi varlıklara ilgi gösteriyorlar. Enflasyonda düşüş başladıktan sonra yabancı alımları hızlanabilir. Önce sıcak para gelir. Güven arttıkça, doğrudan yatırımlar başlar. Sıralama böyledir.        

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