Bakır “yeni petrol” algısı

En önemli değerli metal olan altının ons fiyatı ve doktora derecesine sahip tek metal olan bakırın fiyatı rekor seviyelere yükseldi. Bazen değerli metal gibi takılan, canı istediğinde endüstriyel metal olan gümüşün fiyatı son on yılın zirvesine çıktı. Özellikle gümüş yatırımcısı uzun süredir bu hareketi bekliyordu.

Merkez bankalarından yıllar sonra gelen altın talebini 2023’ün sonlarında yazmıştım. Amerikan faizleri çok yüksek olmasına rağmen, altın fiyatının tutunması buradan kaynaklandı. Çin Merkez Bankası başat rol oynadı. Rusya Merkez Bankası da alımlarını artırdı. Altın fiyatının bu seviyelerinde, ‘‘Merkez bankaları alımlarını durdurabilir’’ görüşü makuldür. Tabii merkez bankaları bu alımları uzun vadeli yaptıkları için, fiyat hassasiyetleri bireysel yatırımcılardan farklı olabilir.

Gümüş piyasasında büyük yatırım bankaları çok aktifl erdir. Fazlaca spekülâsyon yapılır. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor. Bakır fiyatındaki hareketler, dünya ekonomisine yönelik beklentiler çerçevesinde okunabilir. Çin yönetimi, gayrimenkul piyasasını canlandırmak için adımlar atabilir. En büyük bakır ithalatçısı Çin’in talebi artabilir. Yanı sıra, yapay zeka yatırımları için bakıra ihtiyaç var. Kısacası, altın ve bakır fiyatlarındaki hareketlerin altı, temel analiz açısından doldurulabilir.