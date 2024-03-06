Tüm ilişkiler allak bullak

Dünya piyasalarında dolar gücünü koruyor. Altın fiyatı tarihi zirvesine yaklaştı. Bitcoin fiyatı, rekor seviyeyi aşacak gibi gözüküyor. S&P 500 ve Nasdaq gibi borsa endeksleri de tarihi zirvelerine yakın seyrediyor.

Risk iştahı yüksekken, dolar niçin güçlüdür? Altın fiyatı neden 2147 dolarlık zirvesine yakındır? Finansal piyasalarda elli yıl önce başlayan bir ilişki ağı var. Bir finansal kriz yaşandığında, panik satışları olduğunda, dolar ve altın gibi güvenli limanlar güçlenirler. Bugün bir kriz beklentisi bulunmuyor. Aslında her şey bir sene önce, üretken yapay zekânın hayatımıza girmesiyle başladı. Fed tarihin en hızlı faiz artırım sürecini başlatmasına rağmen, yapay zekâ gelişmesi, teknoloji hisselerinin fiyatlarını uçurdu. Bu da uzun yıllar içinde oluşan, ‘‘Faizler yükselirken teknoloji şirketleri zorlanır’’ düşüncesini yerle bir etti.

Amerikan ekonomisi güçlü, Fed faiz indirimlerinde acele etmeyecek, bu nedenle dolara talep var, denilebilir. Yılın ikinci yarısında faiz indirimleri başlayacak, bu da altın fiyatını destekleyecek argümanı ileri sürülebilir. Fiyatı yükselen her finansal varlık için bir hikâye yazılabilir. Peki portföyde risk yönetimi nasıl yapılacak. Rasyonel bir yatırımcı, portföy riskini düşürmek için korelasyonu (ilişkisi) düşük finansal varlıkları seçer. Her şeyin fiyatı yükseliyor. Tahviller, hisse senetleri, dolar, altın, bitcoin. Tüm ezberler bozuldu.