Küresel fırsatlar sürecek

Fed ve Avrupa Merkez Bankası’ndan (AMB) faiz indirim beklentileri aşağı yönlü revize ediliyor. Bu merkez bankalarından ilk faiz indirimleri haziranda bekleniyor. Özellikle AMB yetkilileri haziranı sıkça vurguluyorlar. Fed’in bugünkü toplantısından sonra, piyasaların bu yılki indirim tahmini 50-75 baz puan arasında şekillenebilir. AMB’den 2024’teki indirim beklentisi aşağı yukarı aynıdır.

Japonya Merkez Bankası’nın (JMB) aksiyonları küresel piyasaları her daim etkiler. JMB dün negatif faiz politikasına son vererek, politika faizini yüzde -0,10’dan yüzde 0-0,10 bandına yükseltti. Bu karara rağmen, Japon Yeni (JPY) üzerinde satış baskısı vardı. JMB Başkanı Ueda, ‘‘Faizi artırmaya devam edebiliriz’’ açıklamasını yaptı. Piyasa yılsonunda faizin yüzde 0,25 olacağını öngörüyor. JPY üzerindeki baskının sürmesinin nedeni, faiz artışına rağmen, JPY ile majör para birimleri arasındaki büyük faiz farkıdır. Belirttiğim gibi, diğer merkez bankalarından faiz indirim beklentileri düştü.

Düşük faizli JPY’den borçlanıp, yüksek faizli majör paralara veya riskli finansal varlıklara yatırım stratejisi önümüzdeki dönemde de cazip olabilir. Türk Lirası (TL) cinsi varlıklar, Avrupa menşeli gerçek para fonlarının ilgi alanlarında değildir. Piyasalarımıza arada bir giriş yapanlar, çok kısa vadeli kazanç peşinde koşan fonlardır. TL finansal varlıkları iyi fırsatlar sunuyorlar. Küresel ortam da destekleyici olacak. Süreci umarım iyi yönetiriz.