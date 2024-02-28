Enflasyon hâlâ sorun

2023’te gelişmiş ülkelerde kırk yılın zirvesine çıkan enflasyon kademe kademe düşüyor. Gelişmiş ülkeler arasında en yüksek enflasyon, ocak rakamlarıyla İngiltere’ye aittir. İngiltere’nin enflasyonu yüzde 4 iken, diğer ülkeler yüzde 3 civarında enflasyona sahipler. Hem baz etkisi, hem de enerji fiyatlarındaki düşüşler, dezenflasyonun hızlanmasında etkili oldu.

Enflasyonun yüzde 7-8’lerden yüzde 3-4’lere inmesi ayrıdır. Bundan sonra yüzde 2’ye düşmesi farklı bir hikâyedir. Hizmet enflasyonun katılığı, sadece Türkiye’de değil, dünyada da sorundur. Kaldı ki, gelişmiş ülkelerde çekirdek enflasyon oranları da yüksek seyrediyor. Enflasyonla ilgili soru işaretleri nedeniyle, merkez bankalarından faiz indirim beklentileri aşağı yönlü revize ediliyor. Kısa süre önce, Avrupa Merkez Bankası’ndan bu yıl toplam 150 baz puanlık faiz indirimi beklenirken, piyasa oyuncuları bugün 100 baz puan indirim öngörüyor. Piyasaların düşük ölçekli faiz indirimi beklentisi, Fed için de geçerli. Fed’den faiz indirim beklentisi 80 baz puana geriledi.

Faizlerin yüksek kalması, euro bölgesini daha kötü etkileyebilir. Bölgenin ekonomik performansı ortadadır. Kamu harcamalarının çok yüksek olması, 30-yıllık mortgage faizlerinin sabit olması, Amerikalı tüketiciyi korudu. Tarihin en hızlı faiz artışı döngüsüne rağmen, Amerikan ekonomisinin iyi performansı buradan kaynaklanıyor.