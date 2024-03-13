Talep düşüyor ama altın fiyatı artıyor

Altının ons fiyatı 2.195 dolara kadar yükseldi. Böyle sert yükselişlerden sonra bir gerekçe bulunur. Fed’den faiz indirim beklentisiyle doların gevşemesi denebilir. Jeopolitik nedenler ileri sürülebilir. Güvenli liman statüsünü kullanabilir.

Ekim 2023’ten beri Çin ve Rusya merkez bankalarının fiziki altın talepleri güçlüdür. O dönemdeki yazılarımda bu durumdan bahsettim. Ekim sonuna doğru, Amerikan 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5’in üzerine çıktı. Dünyanın takip ettiği bu gösterge faiz çok yüksekken dahi altın fiyatı tutundu. Fiziki talepten kaynaklandı. Mart başından beri yaşanan yükseliş hareketi de Çin menşelidir. Çünkü fiyat yükselirken, ABD’deki altın borsa yatırım fonlarının tuttukları fiziki altın toplamı düşüyor. Aslında zayıf talep yılbaşından beri sürüyor. Amerikalı yatırımcılar bir yatırım aracı olarak şu aşamada altını düşünmüyorlar.

Avrupa Merkez Bankası haziranda faiz indirimi yapacağının mesajını verdi. Fed faiz indirimi yapmak istiyor. İlk faiz indirimi kuvvetle muhtemel haziranda olacak. Bu yazıyı, ABD enfl asyonunu görmeden yazdım. Ancak piyasaları sallayan ocak manşet enfl asyonundan ‘‘barınma’’ bileşeni çıkarıldığında, yıllık enfl asyon yüzde 1,5 ile Fed’in hedefinin altında kalıyor. Dezenfl asyon konusunda Fed rahat gözüküyor. Hâlihazırdaki güçlü fiziki altın talebine, düşük faiz ortamı da eşlik edecek.