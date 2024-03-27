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Nisandaki mevsimsel hareketler

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

İçeride doğru bir para politikası uygulanıyor. Yabancı kurumsal yatırımcıların, seçim sonrasında Türk Lirası cinsi varlıklara giriş yapması bekleniyor. Fed ve Avrupa Merkez Bankası gibi kurumların faiz indirimlerinin yanı sıra, finansal varlıklardaki dönemsel hareketleri bilmek de önemlidir.

Türkiye, Haziran 2023’te geleneksel politikaya döndü. Önceki yıllarda, finansal varlıklarımızın fiyatları sadece iç dinamiklerle dalgalanıyordu. Dünya piyasalarından kopmuştuk. Artık küresel piyasalardaki gelişmeleri daha rahat yorumluyoruz. Bizi yakından ilgilendiren bazı finansal varlıkların, nisan ayı için tarihsel eğilimlerine bakabiliriz. Örneğin nisan ayı, MSCI Dünya Endeksi’nin en iyi performans gösterdiği aydır. Dünyanın en önemli borsa endeksi S&P 500 için de aynı durum geçerlidir. Çin hisselerinde de nisan aylarında pozitif trend gözleniyor. Türkiye ekonomisi açısından önemli olan brent petrol fiyatında, sadece nisanda değil, geniş açıdan, mart-haziran döneminde güçlü bir seyir olur. Petrol piyasasında bir arz şoku yaşanmadıkça, fiyat $75-$95 bandında kalabilir.

Türkiye’deki yatırımcıların altın sevdası bitmez. Enflasyondan korunma aracı olarak görülür. Dolar/TL’nin yılbaşından beri yükselmesi, gram altın fiyatını destekliyor. Dışarıdan destek gelirse fena olmaz. Altının ons fiyatı, nisan aylarında iyi kazandırıyor. Mevsimsel hareketleri bilmek iyidir.  

 

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