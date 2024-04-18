Amerikalıların altın talebi zayıf

Altın piyasasındaki paradigma değişikliği, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla başladı. Batı ülkeleri bu olaydan sonra Rusya’nın tahvillerine el koydular. Küresel düzlemde ABD’nin karşısında olan ülkeler bu olaydan ders çıkardılar. Alternatif arayışına girdiler. Fiziksel altın alımlarına yöneldiler.

Çin Merkez Bankası (ÇMB), Eylül 2019’dan sonra ilk kez, Kasım 2023’te fiziki altın alımı yaptı. Bu alımlarını aylardır sürdürüyor. ÇMB, elindeki Amerikan tahvillerinin bir kısmını satıp altın alıyor. Çinli yatırımcılar da, fiziki altın tutan fonlara saldırıyor. Rusya Merkez Bankası’nın da altın talebi güçlü. Altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıyan temel faktör, merkez bankalarının bu alımlarıdır. Amerikalı yatırımcıların altına olan ilgisi zayıftır. Amerikan 6 aylık bono faizi yüzde 5,17’dir. Bu yüksek faizle, altın talebinin ABD’de düşük olması normaldir.

Fed’den haziranda faiz indirimi beklentisi rafa kalktı. Eylül fiyatlanıyor. Politik nedenlerle, başkanlık seçiminden birkaç hafta önce faiz indirimi gelmeyebilir. Kasım toplantısı daha mantıklı olabilir. Bu tahmine göre, ilk faiz indirimine yedi ay var. Faizlerin yüksek kalacak olması, Amerikalıları altından biraz daha uzak tutabilir.